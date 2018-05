Basket | Final Four Eurolega 2018 | Gigi Datome e il Fenerbahce primi finalisti! Zalgiris

Basket - Eurolega : il Fener italiano è la prima finalista : 76-67 allo Zalgiris : E' un Fenerbahce all'italiana quello che batte lo Zalgiris 76-67 e conquista la terza finale d'Eurolega consecutiva, e quindi la chance di bissare il titolo vinto in casa un anno fa domani. Gigi ...

Playoff Basket - Daye trascina la Reyer in semifinale. Franke firma il successo di Trento : I lagunari hanno chiuso la serie sul 3-1 sconfiggendo 99-72 la Vanoli Cremona. Trento va sul 2-1 dopo aver superato 88-80 la Sidigas Avellino

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia è in semifinale - Trento va sul 2-1 con Avellino : Dopo Milano e Brescia, anche la Reyer Venezia stacca il biglietto per le semifinali dei Playoff di Serie A dopo aver chiuso sul 3-0 la Serie contro la Vanoli Cremona. Continua invece il quarto di finale tra Trento ed Avellino, con la Dolomiti che va sul 2-1 dopo il successo di questo sera. Tutto facile per i campioni in carica di Venezia. La Reyer domina contro Cremona, imponendosi per 99-72 in casa della Vanoli, qualificandosi in questo modo ...

Basket – Eurolega : su Eurosport le gare delle Final Four di Belgrado : Euroleague di Basket: Eurosport trasmetterà in diretta tutte le gare delle Final Four di Belgrado. Tutte le partite live e on demand sulla piattaforma OTT Eurosport Player da venerdì 18 a domenica 20 maggio Eurosport, la “Home of Basketball” in Italia, è pronta a trasmettere, da venerdì 18 a domenica 20 maggio, tutte le emozioni delle Final Four di Euroleague. Sul parquet della Kombalk Arena di Belgrado le migliori quattro squadre ...

Basket - Final Four Eurolega 2018 : a Belgrado si elegge la regina d’Europa : La lunga stagione di Eurolega è arriva alla sua conclusione e la tappa Finale di un cammino cominciato ad Ottobre è quella di Belgrado. Sarà la Kombank Arena ad ospitare le Final Four 2018. Domani le semiFinali e domenica la Finale che dirà quale squadra potrà laurearsi Campione d’Europa. Fenerbahce, Zalgiris Kaunas, CSKA Mosca e Real Madrid, queste le quattro formazioni che scenderanno in campo tutte con lo stesso obiettivo. Ripetersi ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano e Brescia volano in semifinale! Cantù e Varese si arrendono in gara3 : I Playoff 2018 della Serie A di Basket hanno emesso i primi verdetti: la EA/ Armani Milano e la Germani Basket Brescia, infatti, nella serata odierna hanno conquistato l’accesso alle semifinali chiudendo sul 3-0 le rispettive Serie contro Red October Cantù e Openjobmetis Varese. Il derby tra Olimpia Milano e Cantù si è chiuso dopo tre sole partite: l’EA7 Armani Milano, infatti, si è imposta anche in trasferta al PalaDesio con il ...

La Stellazzurra Basketball Academy alla Final Eight : La Stellazzurra Basketball Academy è volata a Belgrado per partecipare per la seconda volta nella sua storia alla Final Eight dell’Adidas Next Generation Tournament. Dopo l’esperienza del 2015 a Madrid, da giovedì 17 a sabato 19 la squadra di Germano D’Arcangeli farà di nuovo parte a pieno titolo del gotha del basket giovanile continentale, la fase Finale dell’Eurolega Under 18 maschile. Nelle prime tre giornate alla ...

Basket - playoff Nba : LeBron non basta - Boston 2-0 in finale Est : Boston - Adesso per Cleveland sono guai seri. Boston vince anche gara-2 della finale della Eastern Conference e intravede la finale per il titolo con la serie , 2-0, che ora si sposta in Ohio. Al TD ...

Basket Nba - finale Ovest : Durant trascina i Warriors - Houston va ko : NEW YORK - Gioco di squadra batte individualismo 119-106. Optando per il gioco collettivo, i Golden State Warriors approcciano nel migliore dei modi la finale di Western Conference battendo al Toyota ...

