Basket | Eurolega | il Fener italiano è la prima finalista | 76-67 allo Zalgiris

Basket - Final Four Eurolega 2018 : Gigi Datome e il Fenerbahce primi finalisti! Zalgiris sconfitto : Una partita condotta tutta in fuga: il Fenerbahce ha conquistato l’accesso alla Finale di Eurolega 2018 vincendo la propria semiFinale contro lo Zalgiris Kaunas con il punteggio di 76-67, al termine di una partita che la squadra turca ha condotto dall’inizio alla fine, senza mai nemmeno concedere un pareggio agli avversari. Non per questo, però, la sfida non ha regalato emozioni e spettacolo nel primo match delle Final Four di ...

Cska Real Madrid/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega - semifinale) : diretta Cska Mosca Real Madrid, Info streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di basket Eurolega. Scontro tra titani a Belgrado, difficile stabilire una Reale favorita(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:00:00 GMT)

Fenerbahçe Zalgiris/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega - semifinale) : diretta Fenerbahçe Zalgiris, Streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di Eurolega. A Belgrado i campioni sfidano i lituani, che mancavano da 19 anni alla Final Four(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:02:00 GMT)

Basket – Eurolega : su Eurosport le gare delle Final Four di Belgrado : Euroleague di Basket: Eurosport trasmetterà in diretta tutte le gare delle Final Four di Belgrado. Tutte le partite live e on demand sulla piattaforma OTT Eurosport Player da venerdì 18 a domenica 20 maggio Eurosport, la “Home of Basketball” in Italia, è pronta a trasmettere, da venerdì 18 a domenica 20 maggio, tutte le emozioni delle Final Four di Euroleague. Sul parquet della Kombalk Arena di Belgrado le migliori quattro squadre ...

Basket - Final Four Eurolega 2018 : a Belgrado si elegge la regina d’Europa : La lunga stagione di Eurolega è arriva alla sua conclusione e la tappa Finale di un cammino cominciato ad Ottobre è quella di Belgrado. Sarà la Kombank Arena ad ospitare le Final Four 2018. Domani le semiFinali e domenica la Finale che dirà quale squadra potrà laurearsi Campione d’Europa. Fenerbahce, Zalgiris Kaunas, CSKA Mosca e Real Madrid, queste le quattro formazioni che scenderanno in campo tutte con lo stesso obiettivo. Ripetersi ...

Basket - Final Four Eurolega 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e il tabellone : Tutte le partite comunque hanno la diretta streaming su Eurosport Player. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket

Basket - Final Four Eurolega 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e il tabellone : Si entra nella settimana più attesa ed emozionante del Basket europeo. Da venerdì 18 Maggio a domenica 20 Maggio a Belgrado si svolgeranno le Final Four di Eurolega. Saranno il Fenerbahce (campione in carica), il Real Madrid, il CSKA Mosca e lo Zalgiris Kaunas a contendersi il titolo di Campione d’Europa. La formula è sempre la stessa, con due semiFinali il venerdì (Fenerbahce-Zalgiris e Real-CSKA) ed invece la domenica le due ...

Basket - Eurolega 2018 : il CSKA tra le polemiche ed il Real Madrid con Doncic volano alle Final Four : Sarà un venerdì sera che rimarrà nella storia dell’Eurolega per uno dei Finali più controversi di sempre. Nel derby di Mosca il CSKA supera 89-88 il Khimki e si qualifica alle Final Four, ma quello che è successo negli ultimi secondi potrebbe lasciare grandi polemiche da parte dei padroni di casa che si sono visti annullare il canestro della vittoria a due secondi dalla fine per un fischio arrivato probabilmente dal tavolo che ha indotto ...

Basket - Eurolega 2018 : Zalgiris e Fenerbahce alle Final Four! Sconfitte Olympiacos e Baskonia : Le prime due squadre ad accedere alle Final Four di Eurolega sono lo Zalgiris Kaunas e il Fenerbahce. Per i lituani è un risultato storico, perchè tornano a giocare per il titolo europeo dopo la stagione 1998-1999, quando si laureò Campione d’Europa battendo in Finale la Virtus Bologna. Per i turchi, invece, è la quarta qualificazione consecutiva e la squadra di Obradovic potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Un vero e ...

Basket - Playoff Eurolega 2018 : il Real Madrid vince e vede la Final Four. Il Khimki accorcia sul CSKA : Proseguono i Playoff dell’Eurolega. Il Real Madrid si è portato sul 2-1 contro il Panathinaikos, stesso punteggio con cui il CSKA Mosca comanda sul Khimki, che stasera ha accorciato le distanze. Nella serata di Madrid, tutti gli occhi erano per il ritorno in campo di Sergio Llull, dopo l’infortunio subito con la Nazionale alla vigilia dell’Europeo. Lo spagnolo è risultato subito decisivo: 8 punti con 4 assist in 19 minuti, ma ...

Basket - Playoff Eurolega 2018 : netta vittoria per lo Zalgiris Kaunas sull’Olimpiakos. Il Baskonia si salva col Fenerbahce : Intensa serata di Playoff per l’Eurolega di Basket 2017-2018. Nella serata odierna, però, non ci sono stati verdetti definitivi e tutto è rimandato al prossimo turno: entrambe le sfide di questa sera, al momento, sono sul punteggio di 2-1 e ogni partita può essere decisiva per conquistare l’accesso alle Final Four. netta vittoria, davanti al pubblico di casa, per lo Zalgiris Kaunas. L’Olimpiakos Pireo, infatti, si è arreso con ...

Basket - Eurolega 2018 : Fenerbahce batte Baskonia e vola sul 2-0 - l’Olympiacos impatta col Kaunas : Serata dedicata alla gara2 di due quarti di finale dell’Eurolega 2018 di Basket. Il Fenerbahce sconfigge il Baskonia per 95-89 e si porta avanti per 2-0 nella serie facendo un passo in avanti importante verso la Final Four mentre l’Olymiacos ribalta lo Zalgiris Kaunas per 79-68 e impatta i conti (1-1). La formazione turca è sempre stata avanti nel punteggio, presa per mano da Brad Wanamaker (19 punti) e Jan Vesely (16, notevole 7 su ...

Basket femminile - Final Four Eurolega 2018 : Sopron la spunta sullo Yakin Dogu e vola in finale! : La Finale dell’Eurolega femminile sarà tra Sopron Basket e UMMC Ekaterinburg. Le padrone di casa l’hanno spuntata sullo Yakin Dogu Universitesi nella seconda semiFinale, volando all’epilogo della massima competizione per club del Basket femminile. Una vittoria sofferta e sudata quella delle ungheresi, che dopo una prima parte dominata si sono fatte riprendere, riuscendo però a prevalere nella volata Finale. Un successo che ...