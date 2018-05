bari.ilquotidianoitaliano

: Bari, oltre 100mila euro non dichiarati alla dogana del porto: presi quattro cittadini italiani, tre russi e un gre… - Telebari : Bari, oltre 100mila euro non dichiarati alla dogana del porto: presi quattro cittadini italiani, tre russi e un gre… - gianlucalomuto : Bari, oltre 100mila euro non dichiarati alla dogana del porto: beccati in 8 - Carmela_oltre : RT @paoladelusa: Ilva di Taranto, incidente mortale su una gru: muore operaio 28enne. Sciopero immediato -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Afunzionari dell'Ufficio delle Dogane, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto valuta non dichiarata per un imcomplessivo di circa 108mila. I ...