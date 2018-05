Barbari | servi e ipotesi fantasiose

huffingtonpost

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ancora slogan. Efficaci non c'è dubbio: al Financial Times che dedica la fase della contrattazione per la formazione del nuovo governo giallo-verde con un durissimo Rome opens his gates to the modernanMatteo Salvini replica da par suo "meglioche". Il leader della Lega è bravissimo nelle repliche: non compare altrettanto nelle proposte.In 24 ore siamo passati dalla richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debiti italiani da parte della Banca Centrale Europea alla proposta di escludere i titoli acquistati dal sistema delle banche centrali attraverso il cosiddetto quantitative easing dal calcolo del rapporto Debito-PIL.La questione della cancellazione del debito non è certo nuova. Tutti i grandi debitori a un certo punto della loro esistenza giocano la carta della cancellazione. Non è una idea balzana, ma occorre essere consapevoli ...