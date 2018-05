Barbara D' Urso e le critiche al GF | Programmi di successo definiti trash Abbiamo cercato

Baye Dame in ospedale dopo un’aggressione/ Foto - nuovi dettagli da Barbara d’Urso? (Grande Fratello) : Baye Dame Dia aggredito: il concorrente del Grande Fratello 2018 finisce in ospedale: ancora ignoti i motivi e le sue condizioni. Il messaggio sui social.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:41:00 GMT)

Sonia Bruganelli difende Barbara D’Urso dalle critiche : Dopo tante critiche, Sonia Bruganelli difende Barbara D’Urso e il suo modo di fare tv. La conduttrice negli ultimi giorni è stata al centro di accese polemiche, tutto a causa del Grande Fratello, definito come un “circo degli orrori” dal Codacons – che ha presentato anche un esposto per farlo chiudere – e criticato a causa delle numerose volgarità e dei casi di misoginia e omofobia. La squalifica di Baye Dame prima ...

Cristina Parodi sfida Barbara d’Urso e ospita Selvaggia Lucarelli : Selvaggia Lucarelli ospite di Cristina Parodi: Barbara d’Urso chiama Favoloso Cristina Parodi sfida Barbara d’Urso ed invita Selvaggia Lucarelli a Domenica In, nel giorno in cui la conduttrice napoletana chiamerà all’interno del suo salotto Luigi Favoloso. A dare la notizia è stato il sito Davide Maggio il quale ironicamente ha sottolineato il fatto che Cristina abbia tirato finalmente fuori gli artigli, purtroppo in ritardo. ...

Al Grande Fratello 2018 si festeggia un mese nella casa e Barbara D’Urso rinuncia alla pensione : Polemiche, liti e squalificati, sicuramente questa edizione del Grande Fratello 2018 è la più burrascosa degli ultimi anni e gli ascolti record lo provano. Barbara D'Urso gongola e continua a ripetere che la sua edizione ha registrato gli ascolti più alti da nove anni a questa parte ma sa bene anche che le polemiche sono all'ordine del giorno sia sui social che presso gli addetti ai lavori che accusano la conduttrice di aver costruito una ...

Selvaggia Lucarelli : ecco cosa penso del Grande Fratello e di Barbara D’Urso! : La penna virtuale ed infuocata di Selvaggia Lucarelli colpisce ancora. Questa volta la giornalista del web non risparmia nemmeno la quindicesima edizione del Grande Fratello, nè chi lo conduce! Sentite che cosa ha da dire a tal proposito! La giornalista dal calamaio infuocato, Selvaggia Lucarelli non può fare a meno di non commentare i comportamenti dei coinquilini che albergano nella casa del Grande Fratello. La giurata di Ballando Con Le ...

Barbara D’Urso : «Il Grande Fratello è trash? Il pubblico lo ama» : Gli sponsor fuggono, il pubblico minaccia il boicottaggio, ma lei il 25% di share lo porta a casa sempre e comunque. Parliamo di Barbara D’Urso, conduttrice di una delle edizioni del Grande Fratello più contestate di sempre, vuoi per gli episodi di bullismo, vuoi per i messaggi sessisti e omofobi. Un prodotto controverso ma che la conduttrice difende con le unghie e con i denti: «Vengono definiti trash molti dei programmi di maggior ...

Barbara D’Urso replica alle accuse di trash sul GF : Barbara D'Urso Barbara D’Urso non cede. Anzi, contrattacca. E rispedisce al mittente le accuse di essere trash. In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice del Grande Fratello ha commentato la firma di un “lunghissimo contratto anticipato” con Mediaset (“Cosa che nella nostra azienda è davvero fuori dal comune“) e non si è sottratta dal replicare a quanti – anche nelle ultimissime ore – ...

Barbara D’urso replica alle accuse di trash sul GF : Barbara D'Urso -Barbara D’urso non cede. Anzi, contrattacca. E rispedisce al mittente le accuse di essere trash. In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice del Grande Fratello ha commentato la firma di un “lunghissimo contratto anticipato” con Mediaset (“Cosa che nella nostra azienda è davvero fuori dal comune“) e non si è sottratta dal replicare a quanti – anche nelle ultimissime ore – ...

Barbara D’Urso al contrattacco : «Il GF trash? Molti programmi di successo della tv italiana sono definiti così» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso non cede. Anzi, contrattacca. E rispedisce al mittente le accuse di essere trash. In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice del Grande Fratello ha commentato la firma di un “lunghissimo contratto anticipato” con Mediaset (“Cosa che nella nostra azienda è davvero fuori dal comune“) e non si è sottratta dal replicare a quanti – anche nelle ultimissime ore – ...

Maretta tra Barbara d'Urso e la moglie di Bonolis? Tutta la verità : Non le manda a dire Sonia Bruganelli. Negli ultimi anni, soprattutto grazie ai social, la moglie di Paolo Bonolis si è fatta conoscere dal pubblico in virtù della sua schiettezza, con cui si racconta e commenta fatti di attualità...

Barbara D'Urso diventa una statua/ La proposta di Battipaglia e lei annuncia : "Non andrò in pensione" : Barbara D'Urso diventa una statua: la proposta di Battipaglia che lancia un sondaggio sulla rete mentre la conduttrice annuncia di non voler andare in pensione.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:14:00 GMT)

Barbara d’Urso : una statua in suo onore a Battipaglia : Barbara d’Urso: a Battipaglia una statua per lei Ormai in diverse città si possono trovare statue dedicate ai vip. E un’altra potrebbe, ben presto, arrivare in Campania, nello specifico a Battipaglia, in provincia di Salerno. Qui, un geometra del posto ha proposto di redigere una statua alla conduttrice televisiva Barbara d’Urso. Un segno di gratitudine […] L'articolo Barbara d’Urso: una statua in suo onore a ...

Una statua di Barbara D’Urso a Battipaglia : Indietro 17 maggio 2018 2018-05-17T15:24:48+00:00 ROMA – Una statua di Barbara D’Urso a Battipaglia.E’ quanto proposto dal geometra Damiano D’Andrea, presidente del comitato promotore dell’iniziativa, che ha deciso di indire un referendum popolare online. “Certo può sembrare una bizzarra iniziativa”, spiega a Salernonotizie. “Invece Barbara rappresenta per i bambini la voce amica di una zia […] L'articolo Una statua di Barbara D’Urso a ...

Sonia Bruganelli difende il Grande Fratello : «Barbara D'Urso è perfetta» : Sonia Bruganelli , la potentissima moglie di Paolo Bonolis in un'intervista rilasciata a Gay.it, ha difeso Barbara D'Urso e il Grande Fratello. Sui social vanta oltre trecentomila follower ed è famosa ...