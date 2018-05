Banche | Apindustria Vicenza | Intesa Sp collaborativa | ma molti sono i problemi 2

Banche : Apindustria Vicenza - Intesa Sp collaborativa - ma molti sono i problemi : Vicenza, 18 mag. (AdnKronos) – “La principale problematica che l’associazione delle imprese manifatturiere deve affrontare in questo periodo riguarda la ridefinizione delle posizioni nei confronti di banca Intesa Sanpaolo, che ha incorporato Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: le imprese che avevano affidamenti aperti in queste popolari finite in crisi, infatti, sono oggi esposte al rischio di una pesante riduzione dei ...