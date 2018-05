Bambina muore in auto ' dimenticata' dal padre Cosa sappiamo finora

"È gastrite" : Bambina di due anni muore per emorragia cerebrale : L'inchiesta giudiziaria dovrà fare piena luce su una drammatica vicenda. Bimba di due anni muore in ospedale Una bambina di due anni è morta venerdì 4 maggio 2018 all'ospedale Regina Margherita di...

Vimercate - Bambina di tre anni muore soffocata da un acino d’uva : Una bimba di tre anni di Vimercate, in provincia di Monza, è morta lunedì sera soffocata da un acino d’uva. La piccola, arrivata in ospedale domenica intorno alle sedici e trenta già priva di sensi, era stata stabilizzata e poi trasferita al Buzzi di Milano, dove è morta lunedì. La bambina era arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vimercate domenica accompagnata dal papà, che aveva spiegato ai medici che la figlia aveva ...

Bambina di un anno cade dalla finestra e muore - la madre era china a pregare : Terribile la dinamioca dell'incidente, in cui una bimba di un anno ha perso la vita ieri sera a Trento. La piccola era pachistana ed è caduta da una finestra al quarto piano di un...

Catanzaro - Bambina di 11 anni cade dalla sua abitazione al quarto piano e muore sul colpo : Una bambina di 11 anni è morta a Catanzaro dopo essere precipitata dalla sua abitazione al quarto piano di un palazzo nel quartiere di piano Casa. E' intervenuta un'ambulanza del 118 ma non c'era più ...

Pesaro - Bambina di 7 mesi muore nella culla il giorno del suo battesimo - Ultime Notizie Flash : Una bambina di poco più di 7 mesi è morta nella sua culla il giorno del suo battesimo a Pesaro, le cause della morte sono ancora da stabilire

Terribile incidente in Svizzera : minivan si ribalta - muore Bambina di 9 mesi : La piccola è deceduta questa notte all’Ospedale Civico di Lugano. Troppo gravi le sue ferite. Stava viaggiando con la sua famiglia sull'A13 a Lostallo, Canton dei Grigioni. Gli altri occupanti sono rimasti feriti lievemente. La polizia locale ha aperto un'inchiesta.Continua a leggere

Incidente a Lostallo - muore Bambina di 9 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Si sente male a una festa : muore Bambina di 5 anni : Dramma a Messina: una bambina di 5 anni è morta domenica sera dopo essersi sentita male a una festa. La piccola stava giocando con altri bambini in un locale di Saponara quando si...

Brescia - non la ricoverano in due ospedali : Bambina di 4 anni muore per un'otite : La piccola Nicole aveva febbre e dolori al collo da un mese e mezzo. Era stata visitata all'ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza, ma i medici non hanno ritenuto necessario il ricovero. Sulla pagina della scuola dell'infanzia di Gottolengo,frequentata dalla piccola, l'immagine di una candela e unsaluto

Bambina di 4 anni muore per un'otite degenerata : "Non ricoverata da due ospedali" : Nicole, un Bambina di 4 anni di Gottolengo (Brescia), è morta ieri pomeriggio all’Ospedale Civile di Brescia a causa di un’infezione particolarmente aggressiva e acuta causata dalla degenerazione di un’otite...

