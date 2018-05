Backup WhatsApp Android

chimerarevo

(Di venerdì 18 maggio 2018) Perdere tutti i dati diè ormai diventato l’incubo di tutti gli utenti. A nessuno piacerebbe perdere messaggi, foto e video che ci siamo scambiati con i nostri contatti. Per questo motivo è fondamentale effettuare deiperiodici, in modo da averli sempre al sicuro in caso di ripristino o acquisto di un nuovo dispositivo. Per eseguire ildisugli smartphone, utilizzeremo il servizio di storage di Google, ovvero Google Drive. In questa guida vedremo tutto quello che c’è da sapere sulla funzione didiper. Indice Prima di iniziare Come effettuare ildiCome ripristinare ildiEliminare il il file dida Google Drive Prima di iniziare Prima di procedere con la creazione del nostro, dobbiamo prendere alcuni accorgimenti. Per poter effettuare il, è fondamentale ...