Avion Travel | ritorno ' dolce-amaro' 15 anni dopo l' ultimo album

ilmattino

: Avion Travel: «Siamo rimasti un gruppo di liceali» - leggoit : Avion Travel: «Siamo rimasti un gruppo di liceali» - davidedesario : Avion Travel: «Siamo rimasti un gruppo di liceali» - paoloigna1 : 2018-01-08 'Sentimento' Avion Travel con un'introduzione dedicata a Faus... -

(Di venerdì 18 maggio 2018) È bello rivederli insieme, in foto, in musica, in disco: Peppe Servillo e Mimì Ciaramella ritrovano Mario Tronco, Peppe D'Argenzio e Ferruccio Spinetti, gliritornano la Piccola Grande ...