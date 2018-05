Avete coperto gli abusi Dopo il j' accuse del Papa si sono dimessi tutti i

huffingtonpost

(Di venerdì 18 maggio 2018) Sii vescovi cileni chestati chiamati in Vaticano daFrancesco per affrontare la grave crisi della Chiesa in quel Paese a seguito delle coperture sulla pedofilia.O meglio hanno presentatoper iscritto le loro dimissioni ale sarà ilche dovrà decidere il loro destino. Il giornola fine dell'incontro in Vaticano,stati gli stessi vescovi durante una conferenza stampa a rendere noto il loro passo indietro.Ciò è avvenuto perché ieri sera una televisione cilena T13 ha pubblicato integralmente il testo di dieci pagine che ilaveva consegnato ai vescovi come documento base di riflessione , "meditazione e preghiera".( http://www.t13.cl/noticia/nacional/la-transcripcion-completa-del-documento-reservado--entrego-obispos-chilenos)Eche uno delle tre vittime, Juan Cruz,aver letto il ...