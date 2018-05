Avere vent’anni a Gaza e farsi di Tramadol | antidolorifico per cani

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 maggio 2018) English version Sono oltre dieci anni cheè sotto assedio. I palestinesi ormai non hanno più neppure l’acqua. Solo acqua salata. Acqua di mare. Resti appiccicaticcio tutto il giorno, a. Tutti i giorni, per anni. E ogni tanto, un F-16 arriva e bombarda. Ogni tanto, all’improvviso, muori. Conosciamo i numeri brutali di. Quasi due milioni di palestinesi vivono qui, e l’80 percento dipende dagli aiuti umanitari: il 50 percento, è “food insecure“, nel gergo dell’Onu. Il 50 percento ha fame. E il 45 percento ha meno di 15 anni. Ahai elettricità solo per quattro ore al giorno. Che significa che per venti ore al giorno, gli ospedali non hanno respiratori, incubatrici. Non hanno lampadine in sala operatoria. Ma più che nei numeri,è in una parola:. Che è un. Unper. Ed è la droga più ...