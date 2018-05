Auto : Anfia - Ue su emissioni Co2 veicoli pesanti non tiene conto specificità : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – Anfia accoglie “con favore l’approccio in due tempi della proposta e supporta l’idea di validare in un secondo tempo la fattibilità del target al 2030. Ciononostante, Anfia ritiene che i livelli di riduzione proposti dalla Commissione per il 2025 e il 2030, rispettivamente 15% e 30%, siano eccessivi e che non siano stati fissati tenendo presenti le specifiche caratteristiche del mercato dei ...

Auto : Anfia - Ue su emissioni Co2 veicoli pesanti non tiene conto specificità (3) : (AdnKronos) – Quando si prende in considerazione il veicolo nel suo insieme, una carrozzeria rigida o una motrice con rimorchio, rileva Anfia, “il mercato degli Autocarri diventa ancora più complesso. I veicoli industriali movimentano più di 14 miliardi di tonnellate di merci all’anno. Consegnano il 70% di tutta la merce trasportata su strada in Europa, ovvero circa il 90% del valore totale delle merci trasportate”.Nei ...

Auto : Anfia - Ue su emissioni Co2 veicoli pesanti non tiene conto specificità : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – Anfia accoglie “con favore l’approccio in due tempi della proposta e supporta l’idea di validare in un secondo tempo la fattibilità del target al 2030. Ciononostante, Anfia ritiene che i livelli di riduzione proposti dalla Commissione per il 2025 e il 2030, rispettivamente 15% e 30%, siano eccessivi e che non siano stati fissati tenendo presenti le specifiche caratteristiche del mercato dei ...

Auto : Anfia - Ue su emissioni Co2 veicoli pesanti non tiene conto specificità (2) : (AdnKronos) – L’industria europea e italiana dei veicoli industriali, rileva l’Associazione, “accoglie favorevolmente, invece, il fatto che il 2019 sia stato designato come anno di riferimento per il raggiungimento di questi target, dato che da quell’anno in poi, tutti i produttori europei di questi veicoli utilizzeranno lo stesso strumento di calcolo (il software Vecto) per dichiarare e documentare le emissioni di ...

