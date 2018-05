Audi - Al volante della nuova A6 berlina

quattroruote

(Di venerdì 18 maggio 2018) Piccola ammiraglia, o vice top di gamma, fate voi; sta di fatto che laA6, ereditando la piattaforma e la dotazione elettronica delle sorelle maggiori A8 e A7, fa un deciso salto di qualità rispetto alla serie precedente. Elettronica rinnovata. Infatti, se la cura costruttiva è quella consueta delle auto coi quattro anelli - tutto è realizzato in modo inappuntabile anche nei dettagli - lelettronica di bordo è stata completamente rinnovata, con il nuovo sistema MMI touch response, basato su due schermi tattili e con feedback aptico. Così, i comandi vengono confermati da una leggera vibrazione, in modo da limitare la distrazione del conducente. Nel display superiore le icone delle funzioni si possono organizzare a piacere, trascinandole e spostandole come si fa sugli smartphone, mentre in quello inferiore, che ospita i comandiclimatizzazione e funge da lavagna su ...