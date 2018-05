Atletico Madrid | Gameiro come Verdone in ' Compagni di scuola' | l' attaccante sbaglia festa

Europa League - guai in vista per l’Atletico Madrid : la commissione disciplinare apre un’inchiesta : A causa di uno striscione razzista esposto durante la finale di Europa League, la commissione disciplinare dell’Uefa ha aperto un’inchiesta contro l’Atletico Madrid La commissione disciplinare della Uefa ha aperto un’inchiesta contro l’Atletico Madrid per uno striscione razzista esposto dai tifosi dei ‘colchoneros’ durante la finale di Europa League giocata ieri a Lione e vinta dalla squadra di Diego ...

Torres e l'addio più bello : primo titolo conquistato alla penultima partita con l'Atletico Madrid : Ci sono storie e Storie , in cui la S è un po' più grande. Quella di Fernando Torres appartiene senza dubbio alla seconda categoria, di cui fanno parte tutti i campioni assoluti. Magari, come El Niño ,...

Grande festa a Madrid - l'Europa League va all'Atletico : Roma, , askanews, - Grande festa per le strade di Madrid per la vittoria da parte dell'Atletico dell'Europa League 2018. Nella finale di Lione gli spagnoli hanno battuto 3-0 l'Olympique Marsiglia ...

Olympique Marsiglia-Atletico Madrid - Simeone : 'Griezmann? Spero resti. Il Cholismo è provarci sempre' : ... le parole dell'allenatore dell'Atletico Madrid a Sky Sport nel post gara. "Il Cholismo è un invito a crederci sempre. Griezmann? Decide lui, Spero resti" Simeone analizza poi il match vinto dalla ...

Griezmann trascinatore dell'Atletico Madrid : finalmente un grande trofeo : Un 2018 essenziale per la memoria storica su Griezmann, considerando che oltre alla vittoria dell'Europa League e al possibile passaggio al Barcellona, il francese si gioca anche la Coppa del Mondo: ...

