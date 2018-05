Atletica | la prima volta di Yeman Crippa | l’azzurro correrà i 10 000 in pista alla Coppa

sportfair

: ...il #mezzofondo è stato inventato per vedere quanto tempo resisti prima di iniziare a imprecare. #atletica #onemile #sub4 - Phil_di_Fer : ...il #mezzofondo è stato inventato per vedere quanto tempo resisti prima di iniziare a imprecare. #atletica #onemile #sub4 - Pedroh13j : RT @spalferrara: Foto del giorno - Il 'Prof' Fabbrizzi segue con attenzione la prima parte atletica della seduta di lavoro mattutina dei bi… - spalferrara : Foto del giorno - Il 'Prof' Fabbrizzi segue con attenzione la prima parte atletica della seduta di lavoro mattutina… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Per lain carrierai 10.000 metri su, l’azzurro lo faràprossima Coppe Europa di Londraun 10.000 innon l’ha mai corso. Sabato 19 maggio inEuropa a Londra sarà la suasu questa distanza. Un debutto che per l’occasione lo vedrà vestire la sua terza maglia azzurra in carriera a livello senior. 22 anni da compiere il 15 ottobre, il trentino delle Fiamme Oro è il campione europeo under 23 dei 5000 metri. La volata con cui nel 2017 a Bydgoszcz ha fatto suo il titolo continentale di categoria è stata spettacolare e impressionante come il bel progresso cronometrico appena centrato a Stanford nel prestigioso Payton Jordan Invitational. 13:18.83 è il tempo corso in California dall’allievo del tecnico Massimo Pegoretti ovvero record italiano under 23, “spodestando” dopo 33 anni ...