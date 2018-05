Ascolti TV FOCUS | ecco com’è andato il primo giorno

superguidatv

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ieri, giovedì 17 maggio 2018, è partito alle ore 21.15 circa, per la prima serata, il nuovo canale acquistato da Mediaset. Il canale, lo ricordiamo, è raggiungibile al canale n° 35 del Digitale terrestre, al posto di Italia 2, spostato alla numerazione 120. Com’è andata la prima in termini di dati d’ascolto? Scopriamolo insieme con tutti e 3 gli eventi in onda ieri sera sul canale 35., ieri 17 maggio C’è molta curiosità da parte dei telespettatori di sapere come sono andati glitv relativi alla primissima trasmissione andata in onda su. Direi un ottimo debutto per: in prima serata, il documentario “Un anno nello spazio”, conquista subito lo 0.79% di share e 199.000 spettatori totali; A seguire, “Un anno nello spazio: il ritorno” raggiunge 141.000 spettatori totali (0.64% di share); In seconda serata, il film-inchiesta “Il ...