AS ROMA Alisson | “Voglio vincere | qui sto bene”

(Di venerdì 18 maggio 2018) AS– Queste le parole diBecker, portiere della, a Premium Sport. “Tutti noi dobbiamo lavorare di più perchè quest’anno abbiamo fatto una bella stagione ma non abbiamo vinto, questa è la realtà. Siamo arrivati terzi in campionato e in semifinale in Champions League ma non abbiamo vinto niente, che era quello che volevamo. Questo vuol dire che non abbiamo fatto il massimo, dobbiamo fare di più il prossimo anno per far diventare questavincente e portare un trofeo a casa”. ASe il futuro “Il mio futuro sarà ancora a? Dio lo sa cosa succederà – risponde il n.1 della Selecao – Io vivo ogni momento con intensità, questo è quello che ho fatto in questa stagione. Ogni giorno ho dato tutto in allenamento e durante le partite e voglio fare questo anche al Mondiale. Cerco di non pensare troppo al futuro, ...