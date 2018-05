Arte | cultura | spettacolo A Verona va in scena il Festival della Bellezza

Opere d'Arte al posto del caffé : a Bergamo arriva il distributore di cultura : Fino al 7 giugno al Sentierone resta installata la macchinetta che dispensa le serigrafie e gli interventi scritti degli ospiti del festival Fare la pace

CorTe Coriano : Teatro - Arte e cultura per il territorio. 5395 spettatori nella Stagione 17/18 : Sotto il profilo educativo sempre in primo piano il rapporto con il mondo della scuola, che ha visto alunni e studenti dell'Istituto Comprensivo di Coriano concludere a Teatro il progetto offerto ...

A Bevagna torna 'Arte in tavola' un incredibile percorso tra gusto - bellezza e cultura : La serata prevede anche l'esibizione di Andrea Paris, che sarà presente sia durante la cena sia dopo, con uno dei suoi incredibili spettacoli di magia. Per partecipare alla serata inaugurale basta ...

Outdoor 2018 - a Roma l'Arte disobbediente al festival di cultura urbana più grande d'Italia : Chi varcherà la soglia dell'ex mattatoio di Roma si troverà davanti un labirinto e quattro strade da imboccare. Disobedience o Total Recall? Speedlight o RetRomania? Sì, perché è tra disobbedienza e incursioni nel passato, avanguardismo e rielaborazione che si gioca la partita dell'arte. Outdoor festival, la kermesse Romana dedicata alla street art e alle discipline dal basso a cura di Antonella di Lullo e ...

La scienza al servizio dell'Arte per 'far parlare' i beni culturali : RAVENNA. Se fossero una forza di polizia, sarebbero probabilmente la 'Scientifica'. Non porteranno loro il lavoro fino in fondo, ma daranno elementi di indagine fondamentali e imprescindibili per il ...

Ebolitani Illustri ed Arte in Eboli : due rassegne culturali per valorizzare la Città e richiamare l'interesse degli appassionati. : Tutto questo ci ha consentito di garantire ad Eboli presenze record in occasione di appuntamenti culturali, spettacoli ed eventi sportivi, una circostanza che segnala la Città quale modello di ...

Quando la cultura pop coincide con l’Arte : Uno dei più celebri aforismi di Oscar Wilde recita che “La vita imita l’arte più di quanto l’arte imiti la vita“, e dando un’occhiata al geniale profilo Instagram TabloidArtHistory non si può che essere d’accordo. L’intera cultura pop (dai reality televisivi ai video musicali fino alle fotografie da red carpet) richiama spesso inconsapevolmente capolavori della storia dell’arte di ogni epoca. Dalle ...

#STEMinTheCity - pArte da Milano la maratona che promuove le nuova cultura digitale - : Dalla fisica delle particelle all'intelligenza artificiale, la scienza offre nuovi scenari dove tutto è possibile e il futuro è una dimensione sempre più vicina. Tra le novità di quest'anno 'STEM-A',...

Danza - Arte - cultura e moda si incontrano a Monaco per l'annuale evento degli esami internazionali della Methode Russe de Monte-Carlo de ... : In parallelo alla sua carriera sviluppatasi in 35 paesi nel mondo, l'étoile Lorena Baricalla ha desiderato mettere a punto la sua metodologia di insegnamento, secondo la propria esperienza artistica ...

Società - cultura - spettacoli gli appuntamenti a Genova e in Liguria mArtedì 3 aprile : INIZIATIVE Dibattito sul dialetto Il dialetto genovese è una lingua da promuovere o abbandonare? Le risposte alle 17.45 nella Sala del Minor Consiglio del Palazzo Ducale, in piazza Matteotti 9. L'...

Reggio Calabria " L'evento culturale "Excalibur Fest " Arte - Musica & Vita" : ... cacce al tesoro, giochi di ruolo cartacei e dal vivo, giochi da tavolo e molto altro! Inoltre Spettacoli teatrali e uno spettacolo di danza a cura della A.S.D "Vividanza". Insieme al mito, i ...

Parma : Pasqua 2018 tra Arte e gusto nella Capitale della Cultura 2020 : È un concentrato di tesori d’arte, eleganti palazzi antichi, personaggi storici importanti, musicisti come Giuseppe Verdi, musei, teatri di prestigio e sapori simbolo dell’Italia nel mondo. Per questo e per tante altre preziose unicità, Parma è stata scelta come Capitale della Cultura 2020. Una città d’arte capace sempre di stupire e che trova raccolte nel suo centro storico le principali attrazioni, da scoprire passo dopo passo, durante le ...

Le Stanze delle Meraviglie. Rassegna d'Arte - mostre - cultura e musica Dal mArtedì alla domenica per 4 settimane. Dal 24 marzo al 22 aprile ... : ... mostre personali e collettive ma anche "unicherie" di prezioso artigianato artistico, momenti di formazione, giochi interattivi, spettacoli teatrali e musicali. Consideriamo inoltre il valore ...