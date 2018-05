optimaitalia

: #Arrow 6 sorprende tutti riscrivendo il classico finale tra addii commoventi e una morta annunciata… - OptiMagazine : #Arrow 6 sorprende tutti riscrivendo il classico finale tra addii commoventi e una morta annunciata… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Finisce qui la corsa di6 che arriva dritto dritto aldi stagione come un treno dopo una serie di episodi in cui abbiamo visto tutto e niente. Delle serie The CW/Dc possiamo affermare con certezza che proprio la "madre" di tutte è in sofferenza. Stephen Amell spesso tiene da solo il peso della serie e anche questo, arrivato a sorpresa, ha spiazzato tutto.Nessuno avrebbe mai scommesso su quello che abbiamo visto nell'ultimo episodio andato in onda qualche ora fa negli Usa e presto in Italia su Premium Action.e riscrive ildi stagione in cui il team vince su tutto ee si prepara ad un lungo periodo di calma e quiete fino all'arrivo del prossimo villain.Questa volta non è stato così e "Life Sentence" ha segnato la sconfitta die il suo team e, come se questo non bastasse, la grande rivelazione al ...