Arriva il primo World Bee Day | domenica 20 maggio la prima giornata internazionale

Tumore del pancreas : Arriva PEP - il primo “programma integrato” a misura di paziente : Fondazione Poliambulanza è il primo ospedale in Italia a rendere disponibile gratuitamente un programma di assistenza per i pazienti colpiti da Tumore del pancreas. Si chiama pancreas Energy Program ed è stato studiato per sostenere i pazienti durante la terapia (medica e chirurgica) a mantenere un’adeguata performance fisica, elementi indispensabili per poter ricevere i pesanti trattamenti necessari alla cura. Un’alimentazione adeguata e un ...

Cuor di Pelo Arriva a Roma con il primo raduno dedicato ai bassotti : Il 19 maggio dalle ore 11.00 a Poggio dei Cavalieri, via Casale San Nicola 425 Con i bassotti nel Cuore. arriva finalmente anche a Roma il raduno dedicato agli appassionati di questa razza dolcissima. Il 19 maggio presso l’agriturismo Poggio dei Cavalieri l’associazione Cuor di Pelo Onlus, fondata nel 2015 da Alessandro Nigro e Rodolfo Colombo con lo scopo di salvare, curare trovare una famiglia ad ogni bassotto in difficoltà, promuove la sua ...

Vodafone - Vittorio Colao lascia Dal primo ottobre - Arriva Read Conti e titolo flop. -12% da gennaio : Vittorio Colao lascia la guida di Vodafone. Lo annuncia il gruppo in una nota spiegando che sarà sostituito a partire dal primo ottobre da Nick Read attuale direttore finanziario. Mentre dal 27 luglio, giorno del meeting annuale del gruppo Segui su affaritaliani.it

Il presidente Mattarella Arriva a Genova : tutta la giornata in diretta su Primocanale : Primocanale seguirà in diretta coi propri inviati tutta la giornata , sul canale 10 del digitale terrestre e in live streaming su questo sito, dove archivieremo le dichiarazioni, le foto e i video ...

Il primo Boeing di Air Italy Arriva a Milano : 'battezzato' dai Vigili del fuoco : E' il primo dei 50 veivoli che entreranno nella flotta entro il 2022. Lo scorso 11 maggio Air Italy ha ricevuto da Boeing il suo primo 737 MAX nella nuova livrea presso il "Boeing Future Flight" di ...

Alla Fiera di Forlì Arriva il primo evento dedicato a modellismo - hobby & model show : Navimodellismo: 250 mq di vasca che ospiterà evoluzioni e spettacoli di modelli navali con battaglia di galeoni e sottomarini, grandi navi passeggeri, Flotta ITALERI , con modelli derivati da Kit ...

"Arrivano i populisti!". I timori del Wp sul "primo regime populista in Europa occidentale". Ft : "Mercati tranquilli perché c'è Draghi" : Per il Washington Post, il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo fila nella ribellione contro l'ordine politico in Europa". Il Financial Times si interroga invece su come facciano gli investitori a restare "apparentemente così tranquilli" mentre "i populisti si prendono l'Italia".Partiamo dal quotidiano finanziario."Per ...

Consultazioni - via all'ultimo tentativo : M5S il primo ad Arrivare al Colle : Con l'arrivo al Quirinale della delegazione del Movimento 5 Stelle, ha preso il via il terzo e ultimo ciclo di Consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione...

“Non mangiatela!”. Lattuga killer - primo morto. Dopo 120 casi di infezione - Arriva la notizia ufficiale : Dopo gli oltre 120 casi segnalati in nelle ultime settimane, arriva purtroppo la prima morte in a causa di un’infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli, rilevato nella Lattuga. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato 121 casi di infezione tra persone di età compresa fra 1 e 88 anni, riporta il ‘New Scientist’. L’infezione è stata segnalata in 25 stati americani. ...

Google al lavoro sui social game : il primo potrebbe Arrivare in estate : Google starebbe lavorando ad una serie di social game, con il lancio di un primo titolo previsto per la prossima estate. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Google al lavoro sui social game: il primo potrebbe arrivare in estate proviene da TuttoAndroid.

Todi per la Legalità - Primo super ospite a Euroschool 2018 - Arriva il procuratore Giancarlo Caselli : Sono sicura che le migliaia di famiglie che seguiranno in diretta streaming l'evento " dall'Umbria e dalle altre Regioni " sapranno apprezzare l'impegno e il valore di chi punta davvero e non a ...

Liberato - “Intostreet”/ Video - dopo "Tu t’è Scurdat e me" esce il sequel : il 9 maggio Arriva il primo album? : Liberato, “Intostreet” è il nuovo singolo: Video, dopo "Tu t’è Scurdat e me" esce il sequel: il 9 maggio arriva il primo album dell'artista (forse) napoletano e dai mille volti?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:30:00 GMT)

GIANNA NANNINI/ Sale sul palco e infiamma il pubblico ma Arriva l'imprevisto (Concerto Primo Maggio 2018) : GIANNA NANNINI salirà sul palco del Concerto Primo Maggio 2018 a Roma con le stampelle, dopo l'incidente durante il concerto del suo Fenomenale Tour a Genova.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:21:00 GMT)

Sfera Ebbasta/ Il re della Trap “spaccherà” il concertone - e poi Arriva Ghali… (Concerto Primo Maggio 2018) : Sfera Ebbasta parteciperà al concertone del Primo Maggio e dopo aver "spaccato" a Romadarà il via al top della collaborazione con un altro gigante della Trap italiana: Ghali.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:14:00 GMT)