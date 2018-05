Ariana Grande su Manchester | ricordo “ancora doloroso” | la popstar leader della nuova

optimaitalia

(Di venerdì 18 maggio 2018)ha ottenuto la copertina del nuovo numerorivista americana TIME, che ha per tema "Iprossima generazione". Laappena 24enne è indicata come uno di loro, insieme ad "altri 9 attivisti, artisti e atleti in ascesa" scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nell'ultimo anno.Il voltocantante di Dangerous Woman si staglia fiero sulla copertinaprestigiosa rivista, che contiene anche un'intervista alla, in procinto di rilasciare il nuovo album Sweetner.Investita del ruolo didel futuro, laparla per la prima volta di quanto accaduto anel maggio di un anno fa, il terribile attentato in cui persero la vita 22 persone perlopiù giovanissime al termine di un suo concerto.Il singolo No Tears Left To Cry, apripista del nuovo album, riguarda la resilienza e la capacità di ritrovare ...