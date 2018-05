Argentina | così Buenos Aires si è avvitata sul dollaro E ora mette alla prova i

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 maggio 2018) In un mondo dove basta un “click” per spostare all’istante miliardi di dollari, gli errori, anche piccoli, si pagano caro e subito. A maggior ragione se non c’è una delle grandi banche centrali a fare da scudo. Negli ultimi mesi l’ha commesso alcuni sbagli e lo ha fatto nel momento peggiore.la situazione è precipitata in un batter d’occhio costringendo il Paese a chiedere nuovamente soccorso al Fondo monetario internazionale. Venerdì 18 maggio l’Fmi si riunisce per valutare la richiesta die definire le condizioni del finanziamento. I primi errori li ha commessi la Banca centrale del Paese sudamericano che, incalzata dal governo, ha acconsentito ad allentare i cordoni della borsa. Prima, a fine 2017 ha rivisto al rialzo il target dell’inflazione portandolo dal 12 al 15%. Una mossa che ha fatto storcere il naso agli investitori sempre molto cauti su questo ...