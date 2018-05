Antigraviator | arriva a giugno il racing game in stile Wipeout

eurogamer

(Di venerdì 18 maggio 2018)si presenta come unasenza limiti di velocità, e si fa carico in pieno dello spirito più adrenalinico di giochi comeo F-Zero, segnala PCr.Il gioco è previsto per il lancio quest'estate, e così sarà: il publisher Iceberg Interactive ha annunciato che potremo salire a bordo dei futuristici bolidi volanti a partire dal 6.Il gioco presenta tre mondi dal gusto fantascientifico, con tre tracciati ognuno, navi personalizzabili e la solita serie di potenziamenti , trappole e armamentari cui siamo abituati in questo genere di giochi in cui, oltre a superare i nostri avversari, dovremo anche combatterli. Il gioco offre una campagna in singolo ma anche un comparto multiplayer supportato da corse online ma anche a schermo condiviso, sia mai ci venga in mente di sfidare il nostro vicino di divano.Read more…