Angela Merkel discuterà con Poroshenko l' arresto del giornalista Kirill Vyshinsky a Kiev

Germania - denunciata Angela Merkel : "Azione legale cambierà il mondo" : "cambierà il mondo". La annunciano così, dalle parti dell'Alternative für Deutschland (AfD), l'azione legale contro Angela Merkel. Il partito anti-immigrati tedesco, infatti, il 14 aprile scorso ha denunciato la Cancelliera della Germania per aver violato la Costituzione. Una manovra che vuole contrastare la politica delle porte aperte ai migranti portata avanti dall'ex delfina di Helmut Kohl. L'azione legale è stata presentata davanti alla ...

Nella libreria di Angela Merkel - ovvero i libri preferiti della cancelliera tedesca che dovremmo leggere tutti noi : Quali sono le opere letterarie che maggiormente hanno influenzato la formazione personale e la visione del mondo della donna politica più potente d'Europa? Ecco i libri preferiti di Angela Merkel che ...

Assisi - Angela Merkel dai francescani : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto oggi la lampada della pace di San Francesco ad Assisi dai frati del Sacro Convento per "la sua opera di conciliazione in favore della pacifica ...

Angela Merkel s'innamora di Assisi : caffè e cena fuoriprogramma : di Luca Benedetti Italo Carmignani Assisi - Angela Merkel non vuole lasciare Assisi. Dopo la mattinata istituzionale con la consegna della Lampada della Pace e l'incontro con i giovani, salutati padre ...

Le eccellenze della Basilicata ad Assisi per la consegna della Lampada della Pace a Angela Merkel : La Cancelliera Merkel, il presidente Santos e gli altri 200 invitati , rappresentanti delle istituzioni, ambasciatori, uomini della cultura e dell'economia, hanno gustato il peperone crusco di Senise ...

Cosa pensa Angela Merkel dell'Italia : Roma, 12 mag. , askanews, 'L'Italia attraversa una fase politica delicata, e qui non voglio entrare, ma noi in Germania vogliamo risolvere con voi i grandi problemi, le sfide della nostra epoca': così la cancelliera tedesca Angela Merkel da Assisi, dove ...

Angela Merkel : 'ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano distrugge la fiducia internazionale' : La cancelliera ha inoltre sottolineato che la Germania continuerà a lavorare per rafforzare la cooperazione multilaterale in tutto il mondo. In seguito all'annuncio del presidente americano Trump l'8 ...

Assisi - alla Cancelliera tedesca Angela Merkel la Lampada della Pace di San Francesco : Presente anche il Presidente della Colombia e premio Nobel per la Pace Juan Manuel Santos, che ha ricevuto il riconoscimento nel 2017

Nucleare Iran - Angela Merkel : “Uscita Usa è un fatto deplorevole” : Nucleare Iran, Angela Merkel: “Uscita Usa è un fatto deplorevole” Nucleare Iran, Angela Merkel: “Uscita Usa è un fatto deplorevole” Continua a leggere L'articolo Nucleare Iran, Angela Merkel: “Uscita Usa è un fatto deplorevole” proviene da NewsGo.

Karl Lagerfeld contro Angela Merkel : L’aveva già criticata, nell’ottobre scorso, quando l’Afd, partito di ultra destra, di stampo neonazista, xenofobo, omofobo e negazionista, era entrato in parlamento, con il placet della cancelliera tedesca Angela Merkel, ma ieri, in un’intervista al settimanale francese Le Point, Karl Lagerfeld, il Keiser del fashion, è passato alle minacce. LEGGI ANCHEChanel, si salpa con la Cruise. La sfilata in 5 punti fondamentali «Perché la Merkel ...

Khamenei attacca Trump dopo l'uscita dall'accordo sul nucleare iraniano/ Angela Merkel : "Verifiche ok" : nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:16:00 GMT)