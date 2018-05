Ambiente | nel Parco del Pollino l’albero più vecchio d’Europa

Ambiente : degradato quasi un terzo delle riserve naturali protette nel mondo : Secondo una ricerca guidata dalla University of Queensland, a causa delle attività umane quasi un terzo delle riserve naturali protette nel mondo è gravemente degradato. Lo studio, pubblicato oggi da Science, ha analizzato le attività umane in 50mila aree protette nel mondo: anche se queste zone sono quadruplicate nell’ultimo quarto di secolo, hanno ricevuto poca protezione dagli interventi umani. L’impatto più grave è stato ...

Ambiente. A Ravenna un seminario per lo sviluppo dell'ecosistema nell'ambito energetico : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Nell'attuale era della conoscenza, in cui scienza, tecnologia e innovazione sono tra i principali motori del benessere sociale ed economico, appare prioritario ...

Ambiente - Affronte (Verdi) : il glifosato si accumula nell’organismo : L’Istituto Ramazzini ha condotto uno studio preliminare sulla tossicità e cancerogenicità dell’erbicida glifosato, ed ha fornito “dei risultati nuovi: sono stati utilizzati dei quantitativi giornalieri che sono quelli che sarebbero consentiti per legge, che noi consideriamo sicuri. Si è visto che ci sono delle conseguenze: hanno dato risultati di genotossicità, sullo sviluppo sessuale, sul cambiamento del microbioma intestinale ...

LegAmbiente sul rapporto Ispra "Pesticidi nelle acque" : situazione preoccupante : Purtroppo la stessa Politica agricola comunitaria da questo punto di vista non sembra accompagnare questo necessario cambiamento di rotta, vista la prevista riduzione dei fondi del 26% destinati allo ...

Ambiente : nel 2017 riciclato il 75% degli imballaggi in acciaio : L’Italia si conferma un’eccellenza nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, come barattoli per pomodori e scatolette per tonno, bombolette spray, tappi corona, latte, scatole per dolci e liquori, fusti, fustini e capsule per vasetti. Nel 2017 nel nostro Paese ne sono stati avviati al riciclo 361.403 tonnellate, un quantitativo sufficiente per realizzare ben 3.600 chilometri di binari ferroviari, in grado di collegare Bari e ...

Ambiente : “In Pianura Padana maggiori sforamenti di pesticidi nelle acque” : La maggior presenza di pesticidi nelle acque si riscontra nella Pianura padano-veneta, dove le indagini sono generalmente più approfondite (in termini di numerosità dei campioni e di sostanze ricercate); nelle regioni del nord, infatti, si concentra più del 50% dei punti di monitoraggio della rete nazionale. Nel resto del paese la situazione resta ancora abbastanza disomogenea: non sono pervenute informazioni dalla Calabria, e in altre Regioni ...

LegAmbiente : da ISPRA dati preoccupanti sui pesticidi nelle acque : “I dati del rapporto ISPRA sulla presenza di pesticidi nelle acque mettono in luce una situazione sempre più preoccupante che contribuisce in maniera determinate all’inquinamento che ancora oggi grava su fiumi, laghi e falde“: lo ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, in riferimento ai dati diffusi oggi dall’ISPRA nel rapporto sulla presenza di pesticidi nelle acque. La contaminazione del 67% ...

Evoluzione dell’home comfort nel rispetto dell’Ambiente : L’Evoluzione dell’home comfort nel rispetto dell’ambiente. Questa la sintesi di Elic, Evolving Living Innovation Center, nuovo centro ricerche nato in Italia con capitale italiano, basato a Pordenone e aperto per vocazione alla cross-contaminazione esperienziale tra numerose aziende leader del mondo del comfort. Elic riunisce un team di ricerca impegnato nella progettazione di soluzioni domestiche basate su tecnologie sempre ...

Ambiente - il riuso abbatte lo smog : +45.000 tonnellate di gas serra : Sette milioni di prodotti riutilizzati hanno contribuito alla riduzione di 45.000 tonnellate di gas serra e 30.000 chili di emissioni di particolato solo nell’ultimo anno, pari alle emissioni di particolato generate dall’uso di circa tre miliardi di sigarette. Lo evidenzia un’indagine scientifica con la metodologia Lca (“Life cycle assessment”), condotta da Mercatino srl, importante realta’ italiana nel ...

Santa Ninfa - Land of Future - un progetto per gli studenti nel rispetto per l'Ambiente : Ha creato laboratori e mostre interattive coordinando vari progetti per diversi musei della scienza. Emilio Casalini è un giornalista, conduttore radiofonico e scrittore italiano. Ha vinto il Premio ...

Ambiente : la concentrazione di CO2 nell’atmosfera ha superato per un mese il picco storico di 410 ppm : L’Osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii, della Scripps Institution of Oceanography, ha scoperto che la CO2 ha superato per tutto il mese di aprile la concentrazione nell’atmosfera di 410 parti per milione, arrivando a un valore medio di 411,24: la soglia dei 410 ppm – spiega il Washington Post – è un picco storico già superato nel 2017, ma è la prima volta, da quando hanno avuto inizio le rilevazioni, che la ...

Salute & Ambiente - OMS : nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata : Nel rapporto annuale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che nel mondo nove persone su dieci respirano aria inquinata, e sono 7 milioni l’anno i morti dovuti a questa causa. L’OMS ha analizzato i dati di 4.300 città in 100 Paesi diversi focalizzandosi sull’inquinamento atmosferico e su quello indoor: l’aria inquinata causerebbe il 24% di tutte le morti per attacco cardiaco, del 25% degli ictus ...