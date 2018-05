Amanda Lear “David Bowie si truccava più di me Salvador Dalì? Sua moglie non era

Amanda Lear : "Bowie? Si truccava più di me. La moglie di Dalì non era gelosa - è diventata la mia migliore amica" : Modella, cantante, conduttrice, attrice e scrittrice e, dettaglio non trascurabile, musa di Salvador Dalì. Se c'è un'artista che può definirsi eclettica quella è Amanda Lear. Nel salotto dell'Intervista di Maurizio Costanzo - che andrà in onda lunedì 21 maggio su Canale 5 - l'artista si mette a nudo e racconta i retroscena nascosti della sua intensa vita. Celebre il rapporto col musicista inglese David ...

Amanda Lear non ha dubbi : 'Gli uomini vanno mandati a quel paese' : Da domani di nuovo in onda su Cielo con "Voulez vous coucher avec moi?", retrospettiva cinematografica di film erotici francesi dagli Anni 70 a oggi, la 78enne divina Amanda Lear è tornata a raccontarsi dalle pagine di Grazia. Con la sua solita tagliente ironia, soprattutto in un periodo come questo, segnato dagli scandali sessuali hollywoodiani. prosegui la letturaAmanda Lear non ha dubbi: 'Gli uomini vanno mandati a quel paese' ...

Amanda Lear : "Mi hanno proposto Isola e GFVIP : ho detto no - sono schifezze" : L'iconica Amanda Lear non si vede più spesso nella televisione italiana. Come mai? L'attrice di origini francesi ha risposto davanti Alessandro Cattelan nel salotto di EPCC: "Non mi si vede più in Italia? Non sono andata in pensione. Non mi vedete perché da dieci anni lavoro a teatro e lavoro all'estero. E' stata per me una scoperta, mi sono innamorata perché stare tutte le sere dal vivo davanti al pubblico è talmente bello... Tutti i ...

Amanda Lear a "E poi c'è Cattelan" : "Claudia La Schiffer mi chiese chi avesse scritto il mio libro. Le risposi : 'a te chi l'ha letto?" : Amanda Lear, la leggenda. Ospite di "E poi c'è Cattelan", la modella, attrice, presentatrice e pittrice si è resa protagonista di un vero e proprio show nello show. Ripercorrendo la sua vita attraverso le foto di incontri leggendari con alcuni personaggi che sono ormai storia. Da mostri sacri come Andy Warhol e Salvador Dalì – del quale per 16 anni è stata musa – passando per i Beatles, Berlusconi - "aveva ...

Cattelan - Amanda Lear e EPCC. Dai Beatles a Berlusconi : “Allora non era in politica - notavi già…”. “No - non ero il suo tipo” : Dopo aver calcato negli ultimi anni i palcoscenici dei teatri di Francia, Amanda Lear è tornata sul piccolo schermo del nostro paese e per farlo ha scelto il salotto di #EPCC. Ospite ieri sera di E poi c’è Cattelan, il late night show in onda su Sky Uno HD, la modella, attrice, presentatrice e pittrice ha giocato a “Io sono leggenda” con il conduttore Alessandro Cattelan. Di foto in foto, la Lear ha passato in rassegna una vita ...

Amanda Lear DA CATTELAN/ "La pittura mi fa star bene - è la mia cura - ne ho bisogno!" (EPCC) : AMANDA LEAR, celebre artista francese naturalizzata italiana, si racconta da CATTELAN su Sky Uno. Dall’ambiguità sessuale alla pittura come forma di terapia.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:42:00 GMT)

