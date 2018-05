Alvaro Vitali | «Vivo con una pensione di 1000 euro | ma i vecchi amici mi hanno rinnegato»

Alvaro Vitali si scaglia contro due attori : 'Mi avete rinnegato - vi vergognate' Video : Alvaro Vitali, passato alla storia come il Pierino delle commedie scollacciate italiane, è rimasto completamente al verde [Video]. Inutili sono stati gli accorati appelli nelle trasmissioni in cui ha presenziato e, al momento, non sembra esserci via d'uscita. Così, durante un'intervista di Peter Gomez a La confessione in onda giovedì sul canale 9, ha uno sfogo di frustrazione e punta il dito contro il Cinema italiano e contro quelli che credeva ...

Alvaro Vitali si scaglia contro due attori : 'Mi avete rinnegato - vi vergognate' : Alvaro Vitali, passato alla storia come il Pierino delle commedie scollacciate italiane, è rimasto completamente al verde. Inutili sono stati gli accorati appelli nelle trasmissioni in cui ha presenziato e, al momento, non sembra esserci via d'uscita. Così, durante un'intervista di Peter Gomez a "La confessione" in onda giovedì sul canale 9, ha uno sfogo di frustrazione e punta il dito contro il cinema italiano e contro quelli che credeva ...

Alvaro Vitali : "Così Lino Banfi mi ha rinnegato" : Alvaro Vitali parla del suo passato e della sua carriera a 'La confessione' di Peter Gomez su Canale Nove. L'attore parla anche dei suoi colleghi e di come questi abbiano rinnegato quanto fatto in ...

La Confessione - ospite Alvaro Vitali : “Lino Banfi è sparito con me. Nessuno mi ha più aiutato nel mondo del cinema” : L’ex star della commedia sexy racconta a Peter Gomez il baratro della solitudine e l’ipocrisia del mondo dello spettacolo.

Alvaro Vitali : 'Nessuno mi ha più aiutato nel mondo del cinema' : Ora ai problemi economici si unisce l'amarezza per essere stato messo da parte dal mondo del cinema, che ha iniziato a frequentare da ragazzo lavorando anche con nomi grossi come Fellini, Risi e ...

La Confessione - Alvaro Vitali : “Lino Banfi è sparito con me. Nessuno mi ha più aiutato nel mondo del cinema” : “Quando la nave affonda i topi scappano, anche al cinema è così e Nessuno mi ha aiutato”. A La Confessione, stasera alle 23:30 su Nove, Alvaro Vitali (alias ‘Pierino’) racconta il baratro della solitudine e l’ipocrisia del mondo dello spettacolo. “C’è la sensazione che tutti l’abbiano abbandonata. Ma davvero Nessuno l’aiuta?”, chiede Peter Gomez. “Nessuno mi ha aiutato, certo”, ammette l’ex star della commedia sexy. Vitali usa una ...

Alvaro Vitali : "Lino Banfi è sparito" (video) : “Quando la nave affonda i topi scappano, anche al cinema è così e nessuno mi ha aiutato”. La rivelazione di Alvaro Vitali (alias ‘Pierino') durante la nuova puntata de La Confessione, in onda, stasera, giovedì 17 maggio alle 23:30 sul canale Nove di Discovery Italia. L’ex star della commedia sexy racconta a Peter Gomez il baratro della solitudine e l’ipocrisia del mondo dello spettacolo. “C’è la sensazione che tutti l’abbiano abbandonata. Ma ...

Alvaro Vitali - Pierino oggi : la verità sulla pensione e la depressione : Nessun dramma per Alvaro Vitali, l’attore di Pierino. 68 anni, l’interprete vive oggi con una modesta pensione. Non di mille euro come scritto da qualcuno, bensì di 1500 euro. A chiarirlo lo stesso Alvaro, che vive con la moglie Stefania, sposata nel 2006. Il disguido sulla pensione è nato dopo le dichiarazioni di Barbara Bouchet, che ha rivelato di percepire circa 500 euro al mese. “Così hanno chiamato altri attori che non sono più sulla cresta ...

Alvaro Vitali - il dramma di Pierino : «Ho girato centocinquanta film - oggi vivo con mille euro grazie alla pensione» : ROMA - ?Il mio telefono smise di squillare nel 1983, esattamente dopo che avevo girato uno dei miei maggiori successi: il film Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento. Ecco, il mio...

Il dramma Alvaro Vitali : "Vivo con mille euro grazie alla pensione" : Il racconto dell'attore Pierino racconta a DiPiù il momento di difficoltà: ' Quando il mondo del cinema ha smesso improvvisante di chiamarmi ricordo che andavo spesso ad alzare la cornetta per vedere ...

Alvaro Vitali - il dramma di Pierino : 'Ho girato 150 film - ma vivo con mille euro al mese' : L'attore, dopo un lungo periodo di fama e successo, ha conosciuto un momento molto difficile: 'Quando il mondo del cinema ha smesso improvvisante di chiamarmi - ha raccontato a 'DiPiù' - ricordo che ...

Alvaro Vitali - il dramma di Pierino : Ho girato centocinquanta film - oggi vivo con mille euro grazie alla pensione : L'attore, dopo un lungo periodo di fama e successo, ha conosciuto un momento molto difficile: 'Quando il mondo del cinema ha smesso improvvisante di chiamarmi - ha raccontato a 'DiPiù' - ricordo che ...

Alvaro Vitali - da Pierino al dimenticatoio : 'Ho girato 150 film - ma vivo con mille euro' : Alvaro Vitali è noto al grande pubblico per aver interpretato Pierino al cinema. Le sue condizioni oggi sono tutt'altro che floride. 'Il mio telefono smise di squillare nel 1983, esattamente dopo che ...

Alvaro Vitali - dal successo al cono d'ombra : Ho girato centocinquanta film - oggi vivo con mille euro grazie alla pensione : L'attore, dopo un lungo periodo di fama e successo, ha conosciuto un momento molto difficile: 'Quando il mondo del cinema ha smesso improvvisante di chiamarmi - ha raccontato a 'DiPiù' - ricordo che ...