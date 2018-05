Alvaro Vitali si scaglia contro due attori | ' Mi avete rinnegato | vi vergognate'

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018), passato alla storia come il Pierino delle commedie scollacciate italiane, è rimasto completamente al verde VIDEO. Inutili sono stati gli accorati appelli nelle trasmissioni in cui ha presenziato e, al momento, non sembra esserci via d'uscita. Così, durante un'intervista di Peter Gomez a La confessione in onda giovedì sul canale 9, ha uno sfogo di frustrazione e punta il ditoil Cinema italiano equelli che credeva fossero suoi veri e grandi amici. Le accuse dia due suoi colleghi Quando la nave affonda i topi scappano. Queste le sue parole ironiche usate per far capire il suo stile di vita attuale. In grave difficolta' economica non riesce a trovare nessuno che gli offra una parte. Il cinema italiano lo ha completamente dimenticato e quei film che lo hanno tanto reso famoso non vanno più di moda. Il remake delle vecchie pellicole di ...