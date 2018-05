ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Allevamenti lager: maialini schiacciati e pulcini tritati. I reporter di FqMillenniuM nei blitz degli animalisti https… - Mutant_Hope : RT @fattoquotidiano: Allevamenti lager: maialini schiacciati e pulcini tritati. I reporter di FqMillenniuM nei blitz degli animalisti https… - FqMillennium : RT @ilfattoblog: Entrare negli allevamenti intensivi per documentare le condizioni degli animali e renderle note al grande pubblico… https:… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Entrare negli allevamenti intensivi per documentare le condizioni degli animali e renderle note al grande pubblico… https:… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Scrofe immobilizzate in minuscole celle,appena nati che muoiono, galline che quasi soffocano stipate nelle gabbie. Siamo in aperta campagna, tra Lodi e Cremona, eppure questi animali non conoscono la luce del giorno. Le femmine sono macchine per produrre, i maschi devono diventare cibo nel più breve tempo possibile. Il mensile Fq Millennium, diretto da Peter Gomez, per il numero attualmente in edicola ha trascorso una notte con gli attivisti di Essere Animali, l’associazione più attiva nelle denunce mediatiche e social sulle pessime pratiche degli, anche se consentite dalla legge. Il reportage di Ersilio Mattioni, corredato dalle foto di Francesco Pistilli, vincitore quest’anno del premio WordPress Photo e impegnato da tempo in un progetto sugliintensivi, racconta in presa diretta i blitz notturni degli attivisti di Essere animali ...