Allegri | “mercato? Alla juve solo chi ha passione e spirito sacrificio”

: Situazione #Allegri. Max non convinto dal progetto-#Arsenal (non ha avuto le garanzie richieste dal punto di vista… - MatteoPedrosi : Situazione #Allegri. Max non convinto dal progetto-#Arsenal (non ha avuto le garanzie richieste dal punto di vista… - forumJuventus : Marotta: 'Higuain e Dybala non sono sul mercato. I risultati di Allegri parlano da soli, valuteremo con lui il futu… - tuttosport : #Calciomercato #Juventus, #Marotta chiude le porte di uscita: «#Higuain e #Dybala non sono sul mercato. #Allegri? G… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) “Ci sono giocatori sicuramente in uscita, come Lichtsteiner e Asamoah che hanno dato tanto e sono stati artefici degli scudetti bianconeri, e i tifosi domani dovranno ringraziarli. Mercato? Laè al momento tra gli 8 club più importanti d’Europa, trovare di meglio è difficile, lavorare per fare la storia dellaè l’obiettivo di tutti noi ma passa per la voglia, il sacrificio, la voglia di mettersi in discussione dei giocatori”.vigilia della festa scudetto all’Allianz Stadium contro il Verona, il tecnico dellantus, Massimiliano, parla del futuro e delloche dovrà animare i nuovi acquisti. “L’anno prossimo si riparte da zero e si deve mettere da parte quanto fatto dandosi nuovi obiettivi a livello di gruppo: sono certo che la media punti sarà molto più bassa -prosegue l’allenatore livornese-. Lantus ...