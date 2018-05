Alle 18 una diretta a tutto gas in compagnia di Onrush

Cannes – Rose Bertram - una meravigliosa neo mamma Wags sul red carpet del Festival del Cinema [GAlleRY] : Rose Bertram sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Cannes i splendida forma, la bellissima compagna del calciatore alla presentazione del film ‘Capharnaum’ Rose Bertram sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes. La splendida compagna del calciatore Gregory van der Wiel e neo mamma di Naleya si è mostrata in splendida forma alla Croisette. La meravigliosa modella belga è diventata madre a febbraio, ma appare con un ...

Volley – Nuovo ingaggio per la SavAllese Brescia : la centrale americana Haleigh Washington sarà una Leonessa : La promettente posto-3, Haleigh Washington, arrivata in inverno a Ravenna (A2) aveva impressionato nella sfida contro Brescia, da lì l’interesse dei vertici Millenium e non solo Millenium Brescia, neopromossa in serie A1, dopo due conferme assesta il primo importante colpo di mercato con la centrale Haleigh Meridian Washington. Alta 192 centimetri, la nuova Leonessa è nata a Denver (Colorado) il 22 settembre 1995 ed è considerata dagli ...

Ballando con le Stelle - Lollobrigida bAllerina per una notte. Niente coppia Cecchi Gori-Rusic : Dopo il grande successo delle coppie Al Bano e Romina e Ivana Trump e Rossano Rubicondi , per la finalissima di ' Ballando con le Stelle ' di sabato, Milly Carlucci aveva puntato su Vittorio Cecchi ...

L’ambasciatore nel mondo del vetro di Murano torna in Italia con una mostra : Lino Tagliapietra presenta “Ali in vetro” [GAlleRY] : Lino Tagliapietra torna in Italia e lo fa con una mostra dedicata al vetro di Murano LinoTagliapietra è tornato a Murano con “Ali in vetro”, una mostra che ha inaugurato in occasione della conferenza annuale della Glass Art Society, organizzazione no profit che incoraggia l’eccellenza e lo sviluppo delle arti del vetro e che ha scelto l’iconica isola per il suo summit mondiale. “Ali in vetro”, visitabile dal 17 al 26 maggio, riporta l’arte ...

Ilva - operaio 28enne muore travolto da una fune Sciopero immediato indetto dAlle 11 : Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast dell'appalto Ilva, Angelo Fuggiano, di 28 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di ...

L’ambasciatore nel mondo del vetro di Murano torna in Italia con una mostra : Lino Tagliapietra presenta “AIi in vetro” [GAlleRY] : Lino Tagliapietra torna in Italia e lo fa con una mostra dedicata al vetro di Murano LinoTagliapietra è tornato a Murano con “Ali in vetro”, una mostra che ha inaugurato in occasione della conferenza annuale della Glass Art Society, organizzazione no profit che incoraggia l’eccellenza e lo sviluppo delle arti del vetro e che ha scelto l’iconica isola per il suo summit mondiale. “Ali in vetro”, visitabile dal 17 al 26 maggio, riporta l’arte ...

Pau Gasol : «È tempo che Becky - una donna - Alleni gli uomini nel basket Nba» : Pau Gasol ha 37 anni, gioca a basket da sempre, ha vinto medaglie olimpiche e mondiali con la Spagna, milita nell’Nba, a San Antonio, ed è pronto a essere allenato da una donna. Lo è da sempre, da quando la gente sbagliava dicendo che suo padre era medico e sua madre infermiera. In realtà era il contrario, ma andava contro la norma. Pau Gasol lo ha raccontato in una lettera aperta che è a sostegno di una donna: Becky Hammon. «In 72 anni non c’è ...

Ballando con le Stelle - tutto pronto per la finale : Gina Lollobrigida bAllerina per una notte : Dopo la pausa di sabato scorso per fare spazio alla finale dell'Eurovision Song Contest, arriva sabato prossimo su Rai1 la finalissima di ' Ballando con le Stelle 2018 ' , che vedrà sfidarsi all'...

Non solo Belen e Cecilia - Iannone ha anche una bellissima cognata : Caterina Costantino - la sexy fidanzata del fratello del pilota [GAlleRY] : Chi è Caterina Costantino? La bella cognata di Andrea Iannone, fidanzata del fratello minore del pilota della Yamaha Andrea Iannone ha una sexy fidanzata che di nome fa Belen Rodriguez, ma ha anche due sensuali cognate. Una è la bellissima Cecilia, che tutti conosciamo come sorella di una delle showgirl più famose d’Italia e l’altra è la sexy fidanzata di suo fratello Angelo, la bella Caterina Costantino. La giovane ragazza ha una ...

Branco di bassotti infestati dAlle pulci uccide una donna di 52 anni : abbattuti tutti e sette : Tracy Garcia, 52 anni, è stata brutalmente attaccata da un Branco selvaggio di sette cani ad Ardmore, in Oklahoma. Nessuno degli animali pesava più di 18 chili e nessuno era più alto dell'altezza di un ginocchio umano.Continua a leggere

Branco di bassotti infestati dAlle pulci uccide una donna di 52 anni : abbattuti tutti e sette : Branco di bassotti infestati dalle pulci uccide una donna di 52 anni: abbattuti tutti e sette Tracy Garcia, 52 anni, è stata brutalmente attaccata da un Branco selvaggio di sette cani ad Ardmore, in Oklahoma. Nessuno degli animali pesava più di 18 chili e nessuno era più alto dell’altezza di un ginocchio umano.Continua a leggere […] L'articolo Branco di bassotti infestati dalle pulci uccide una donna di 52 anni: abbattuti tutti e ...

Branco di bassotti infestati dAlle pulci uccide una donna di 52 anni : abbattuti tutti e setteTracy Garcia - 52 anni - è stata brutalmente attaccata da un branco selvaggio di sette cani bassotto : Tracy Garcia, 52 anni, è stata brutalmente attaccata da un branco selvaggio di sette cani ad Ardmore, in Oklahoma. Nessuno degli animali pesava più di 18 chili e nessuno era più alto dell'altezza di un ginocchio umano.Continua a leggere

Ferrari Monza 3.6 Evo - l’incredibile trasformazione di una Dino per 1 milione di dollari [GAlleRY] : Il miliardario David Lee ha trasformato una Dino in un capolavoro del design e della tecnica spendendo una cifra esorbitante Il miliardario David Lee, proprietario dell’impero Hing Wa Lee Jewelers, ha comprato per 260mila dollari una Ferrari Dino del 1972 e l’ha trasformata in un bolide chiamato Ferrari Monza 3.6 Evo spendendo ben 1 milione di dollari. La vettura è stata modificata sia esteticamente che meccanicamente, sotto il cofano adesso ...

Ballando con le stelle 2018/ Ecco i favoriti alla vittoria finale : Gina Lollobrigida bAllerina per una notte? : Ballando con le stelle 2018, la storia tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina si fa importante! Presentazioni in famiglia per la coppia e non solo(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:49:00 GMT)