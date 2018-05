Alitalia | con contratto Lega-M5S torna ipotesi integrazione Fs

Alitalia - Enac : “Se continua crisi - rischi per Fiumicino” : Alitalia, Enac: “Se continua crisi, rischi per Fiumicino” Alitalia, Enac: “Se continua crisi, rischi per Fiumicino” continua a leggere L'articolo Alitalia, Enac: “Se continua crisi, rischi per Fiumicino” proviene da NewsGo.

Alitalia - il cambio di rotta non interrompe la picchiata dei conti. E la gestione commissariale rischia di costare cifre folli : Alitalia starà pure cambiando rotta, come recita la nuova campagna pubblicitaria della compagnia, ma continua a perdere soldi. L’ex compagnia di bandiera ha chiuso il primo trimestre 2018 con un rosso di 117 milioni. La perdita è dimezzata rispetto allo stesso periodo di un anno fa (-228 milioni), i ricavi sono in crescita (+4%) e in cassa ci sono ancora in cassa 759 dei 900 milioni del prestito ponte erogato dallo Stato. Ma il ...

"Il carburante si consuma - fate presto". Sos dei commissari di Alitalia al nuovo governo : "Il carburante si consuma, noi proviamo a consumarne poco, ma si consuma". Arriva dal commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, l'sos sull'ex compagnia di bandiera. Situazione che preoccupa e per questo Gubitosi lancia un appello al prossimo governo: bisogna fare presto."Qualunque cosa voglia fare il nuovo governo, sono scelte politiche, che lo facciano presto. Perché il carburante si consuma, noi proviamo a consumarne poco, ...

Alitalia - continua a perdere soldi : MILANO - continua a spendere più soldi di quello che incassa. E, nonostante la gestione dei commissari, la rotta non si inverte. L'Ebitda, il margine operativo lordo di Alitalia, nel primo trimestre ...

Disagi con Alitalia? EasyRimborso propone class action : I passeggeri che hanno subito un Disagio con la compagnia aerea Alitalia, in regime di amministrazione straordinaria, potranno chiedere a EasyRimborso

CONTRATTO LEGA-M5S/ Cosa ne sarà di Ilva - Alitalia e Mps? : Probabilmente il CONTRATTO di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle non ne parlerà, ma ci sono importanti dossier da affrontare, come Ilva, Alitalia e Mps. LORENZO TORRISI(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:03:00 GMT)MPS/ La nemesi del Monte dei Paschi fra vecchi crediti ai Ds e nuovi soci grillini, di N. BertiINCHIESTA Alitalia/ Altro che risparmi, la compagnia costa più che con Etihad, di U. Arrigo

Da Ilva ad Alitalia - i dossier economici che incombono sul prossimo governo : Dalla spada di Damocle dell'aumento dell'Iva alla possibile manovra bis , dalla vendita di Alitalia Alcoa Ilva Embraco nuovo governo , si allunga di giorno in giorno l'elenco dei dossier economici ...

INCHIESTA Alitalia/ Altro che risparmi - la compagnia costa più che con Etihad : Sono arrivati dei dati interessanti relativi ad ALITALIA. Elaborandoli e confrontandoli con il passato rivelano una realtà poco piacevole, spiega UGO ARRIGO(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:03:00 GMT)ALITALIA/ Ue e Lufthansa, un volo kamikaze per l'Italia, di G. GazzoliALITALIA/ Il grande enigma di un'azienda in crisi in un mercato in pieno boom, di U. Arrigo

Alitalia - intesa per proroga contratto : 19.05 E' stato raggiunto l'accordo tra sindacati e azienda sulla proroga del contratto dei lavoratori di Alitalia fino al 31 ottobre. Lo riferiscono fonti sindacali al termine del confronto. E viene specificato che non c'è alcun taglio aggiuntivo al costo del lavoro.

Prestito Alitalia - l’indagine Ue non ferma la proroga dei termini. Calenda : “Sempre coordinati con Bruxelles” : “Con la Ue abbiamo sempre avuto una interlocuzione, peraltro anche quando abbiamo fissato il tasso di interesse del Prestito ponte, e continuiamo a gestire, come sempre abbiamo fatto, in coordinamento con la Commissione e in particolare con la commissaria Vestager“. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha cercato di gettare acqua sul fuoco dell’indagine di Bruxelles sulla legittimità del denaro pubblico ...

Alitalia : Calenda - costante interlocuzione con Ue : Roma, 26 apr., AdnKronos, 'Con la Ue abbiamo sempre avuto una interlocuzione, peraltro anche quando abbiamo fissato il tasso di interesse del prestito ponte, e continuiamo a gestire, come sempre ...

agi * Il giornalismo contro la mafia : appuntamento con #vivAlitalia #abbassolamafia Il 24 aprile - : Il 24 aprile in diretta streaming Paolo Borrometi e Federica Angeli parleranno con Riccardo Luna di cosa significa essere cronisti nel mirino di Cosa Nostra. Diretta streaming : Sarà una giornata particolare, quella di martedì 24 aprile all'Agenzia Italia. Dalle ore 9 si parlerà di giornalismo e mafia. Di giornalisti che facendo il proprio lavoro combattono la ...

Bruxelles difende i contribuenti dai regali di stato all'Alitalia : Roma. Mentre le offerte giunte finora per rilevare Alitalia sembrano scontentare il ministero per lo Sviluppo economico, la Commissione europea ha annunciato un'indagine sul prestito ponte di 900 ...

Alitalia - l’Ue apre un’indagine sul prestito ponte concesso dal governo : BRUXELLES - La Commissione europea ha annunciato oggi di avere aperto una indagine approfondita sul prestito da 900 milioni di euro che il governo italiano ha concesso a suo tempo ad...