Al via la prima mostra temporanea ospitata dal Museo Ducati

Elia Viviani annuncia : “Torno su pista in estate - gli Europei prima tappa verso Tokyo 2020” : La forza dei grandi campioni è quella di non accontentarsi mai e porsi sempre nuovi traguardi. Dopo aver vinto la terza tappa in questo Giro d’Italia 2018, Elia Viviani ha annunciato alla RAI il ritorno alle gare nei velodromi: “Dopo il Giro stabiliremo i programmi, ci saranno tanti impegni, a partire dagli Europei su strada e su pista ad agosto. Saranno la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020“. Ricordiamo che il 29enne ...

viaggio in Oman : le 10 cose da sapere prima di partire : ... due anni dopo, il regno, secondo un indagine dello United Nations Development Programme, ha goduto di uno sviluppo socioeconomico superiore a ogni altro Stato del mondo nel periodo 1970-2010. A ...

Vuoi Scommettere? al via su Canale 5 : anticipazioni e ospiti della prima puntata : Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker Per Vuoi Scommettere?, una delle poche novità della stagione tv 2017/2018, è arrivato il momento del debutto. Inizia questa sera su Canale 5 il revival di Scommettiamo Che, prodotto da Magnolia, con Michelle Hunziker – già conduttrice della versione tedesca Wetten, dass..? – al timone di uno show tutto suo. In ogni puntata (in totale saranno cinque), Michelle accoglierà in studio – al ...

Hera - al via la prima linea di credito revolving sostenibile in Italia : Teleborsa, - Il Gruppo Hera fa da apripista nel revolving sostenibile . La multiutility ha formalizzato un accordo con quattro istituti di credito per l'attivazione di una nuova linea revolving ...

Mantova : al via domani il Food&Science Festival - prima giornata dedicata alla formazione professionale e alle scuole : Inizia domani a Mantova il Food&Science Festival che, fino a domenica 20 maggio, indagherà le relazioni tra cibo e scienza attraverso oltre 200 conferenze, incontri, laboratori, spettacoli, mostre e degustazioni. Quest’anno a tema equilibrio, il Festival vedrà la partecipazione di esperti carismatici e autorevoli come “l’Indiana Jones della birra” Patrick McGovern, il fisico e divulgatore scientifico Alessio Perniola, gli antropologi Marino ...

BMW - la prima Casa che può avviare test di guida autonoma in Cina : Il gruppo BMW ha ottenuto i permessi necessari per avviare i test dei veicoli a guida autonoma in Cina. La "Shanghai Intelligent Connected Autonomous Driving test License" rilasciata dagli enti preposti consentirà di collaudare i prototipi e la Casa tedesca è il primo costruttore internazionale a ottenere questa certificazione. Livello 3 e 4. L'obiettivo è quello di sviluppare i sistemi di guida autonoma di Livello 3 e 4 che presto ...

Internazionali d’Italia – Nadal on fire! Dzumhur ha il tempo di vincere un game prima di essere spazzato via : Inizio col botto per Rafa Nadal negli Internazionali d’Italia: il tennista spagnolo supera Dzumhur in due set con il punteggio di 6-1 / 6-0 Dopo il bye al primo turno, gli Internazionali d’Italia di Rafa Nadal iniziano ai sedicesimi con una vittoria schiacciante. Esordio super per il tennista di Manacor, pronto a cancellare l’onta dell’eliminazione nel Mutua Madrid Open per mano di Diminic Thiem. Nadal, recentemente scivolato in seconda ...

viaggiare in treno lungo lo stivale - quando la prima classe conviene : Viaggiare in treno in prima classe è un lusso che ci si può concedere ogni tanto, soprattutto nei viaggi lunghi e con treni affollati. I sedili più larghi e comodi, la tranquillità e la maggiore pulizia sono alcuni dei bisogni più condivisi da molti viaggiatori, sia coloro che scelgono il treno per lavoro sia per svago. Spesso si tende a rimanere fedeli per abitudine al proprio biglietto di seconda classe, convinti che la differenza con la prima ...

Cast e personaggi de Il Confine - al via su Rai1 il 15 maggio : anticipazioni prima puntata : Al via da stasera Cast e personaggi de Il Confine, nuova miniserie di Rai1 che racconta l'amicizia tra tre ragazzi di Trieste non ancora ventenni, che alla soglia dell’esame di maturità si ritrovano catapultati in trincea a vivere da vicino il feroce dramma della guerra e non solo. Amore e altri sentimenti saranno al centro della vicenda e rappresenteranno la spinta che li farà crescere con coraggio anche tra bombe e orrore. Il Confine è frutto ...

Silvio Berlusconi - la vergognosa prima pagina del Fatto quotidiano. Marco Travaglio : 'Come archiviare il delinquente' : Una prima pagina a rischio querela immediata per il Fatto quotidiano . Nel mirino, con parole violentissime, c'è ancora Silvio Berlusconi definito senza mezzi termini ' delinquente ' da 'archiviare'. ...

Meloni mette i paletti per il via libera : prima vediamo premier e programma : Roma L'espressione sconsolata di Fabio Rampelli, ospite ieri mattina de La 7 è forse la sintesi perfetta dei sentimenti che albergano nei cuori del gruppo dirigente di Fratelli d'Italia. Se non ...

DAVID GOODALL - EUTANASIA A 104 ANNI/ Suicidio in Svizzera : l'inno alla gioia prima dell'ultimo viaggio : E' morto tramite Suicidio assistito stamattina in Svizzera lo studioso australiano DAVID GOODALL, 104 ANNI: si sentiva troppo vecchio per vivere ancora, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:09:00 GMT)

Governo - Berlusconi dà via libera a M5s-Lega/ Di Maio : “Domani incontro Salvini - prima i temi e poi i nomi” : Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:50:00 GMT)