Al via gli Europei 470 in Bulgaria In gara sei equipaggi azzurri

Fincalabra - rinviati a giudizio tutti gli imputati : "Fincalabra S.p.a", difesa dall'Avv. Damiano Libonati e la Regione Calabria, difesa dall'Avv. Nicola Greco, si sono costituite parte civile nel processo penale a carico, fra gli altri, anche dell'ex ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani vince a Nervesa della Battaglia! Esultanza sfrenata - scaraventa la bici a terra : Elia Viviani ha vinto la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, conquistando così il terzo successo in questa Corsa Rosa. Il Campione Olimpico dell’omnium si è reso protagonista di una bellissima volata e dopo il traguardo di Nervesa della Battaglia ha scaraventato la sua bicicletta, un gesto di frustrazione dopo due giorni difficili e dopo aver ricevuto qualche critica di troppo. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

viaREGGIO - MANI AL COLLO AL PROF PER UN 4 ALLA FIGLIA/ Madre esagitata aggredisce l’insegnante : VIAREGGIO, aggredisce PROF dopo un 4 ALLA FIGLIA: Madre dell'alunna non prende bene l'insufficienza e affronta l'insegnante, ora sotto choc. Il suo sfogo.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:20:00 GMT)

Elia Viviani annuncia : “Torno su pista in estate - gli Europei prima tappa verso Tokyo 2020” : La forza dei grandi campioni è quella di non accontentarsi mai e porsi sempre nuovi traguardi. Dopo aver vinto la terza tappa in questo Giro d’Italia 2018, Elia Viviani ha annunciato alla RAI il ritorno alle gare nei velodromi: “Dopo il Giro stabiliremo i programmi, ci saranno tanti impegni, a partire dagli Europei su strada e su pista ad agosto. Saranno la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020“. Ricordiamo che il 29enne ...

Nunzia Maiorano - uccisa con 46 coltellate/ Il marito sotto processo a luglio : ha scelto il rito abbreviato : Nunzia Maiorano, uccisa con 46 coltellate: il marito sotto processo a luglio. Salvatore Siani ha scelto il rito abbreviato, il Comune di Cava de' Tirreni si è costituito parte civile(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:08:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino : Di seguito le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva la maglia azzurra (oltre alla rosa), Carapaz sempre avanti nella classifica riservata ai giovani. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 13a tappa : Elia Viviani vince di rabbia e consolida la maglia ciclamino : Elia Viviani torna a dettare legge in volata al Giro d’Italia 2018. Il corridore della Quick-Step Floors conquista la tredicesima tappa imponendosi allo sprint sul traguardo di Nervesa della Battaglia. Per il 29enne veneto si tratta del terzo successo in questa Corsa Rosa dopo i due ottenuti in Israele sugli arrivi di Tel Aviv ed Eilat. Alle sue spalle si piazzano l’irlandese Sam Bennett e l’olandese Danny van Poppel. Nessun cambiamento nella ...

Giro d'Italia - Viviani trionfa a Nervesa della Battaglia : Splendida volata finale nella tredicesima tappa che ha portato la corsa in Veneto, sabato c'è lo Zoncolan

Giro d’Italia – Tris d’assi per Elia Viviani : favolosa volata della maglia ciclamino a Nervesa Della Battaglia : Elia Viviani vince la tredicesima tappa del Giro d’Italia partita da Ferrara e giunta a Nervesa Della Battaglia. Battuti Bennett e Van Poppel Elia Viviani ha vinto la tredicesima tappa del Giro d’Italia. Il ciclista Della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Nervesa Della Battaglia dopo aver percorso 180 chilometri. Battuti allo sprint Sam Bennett Della Bora Hansgrohe e Van Poppel Della LottoNL Jumbo. Ottimo il ...

Flavia Vento : uomini addio - meglio la preghiera : Flavia Vento dice addio agli uomini per vivere una vita di castità votata alla preghiera. A svelarlo è lei stessa in uno dei suoi ultimi messaggi su Twitter. La showgirl, che da tempo si è allontanata dalla tv, ha iniziato una nuova esistenza basata sulla fede. “Ho chiuso con gli uomini – ha scritto la Vento -. Prego solo. Ricordate che la castità è la salvezza dell’anima in un mondo oramai privo di valori. Baci”. Classe ...

viareggio - aggredisce prof dopo un 4 alla figlia/ Insegnante sotto choc : "E’ un’aggressione alla scuola" : Viareggio, aggredisce prof dopo un 4 alla figlia: madre dell'alunna non prende bene l'insufficienza e affronta l'Insegnante, ora sotto choc. Il suo sfogo.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:58:00 GMT)

via libera del Consiglio federale della Lega al contratto in attesa dei gazebo : Il Consiglio federale della Lega ha sostanzialmente condiviso la linea del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle, in attesa del responso dei gazebo di domani e domenica. Nella riunione non ci sarebbe stata una votazione formale, ma diversi partecipanti hanno comunque sottolineato con le loro "diverse sensibilità" le loro aspettative politiche. Lo si è appreso al termine dell'incontro.Di "clima disteso e positivo" ha ...

Consiglio Lega - via libera a "contratto" : 16.33 Il Consiglio federale della Lega ha dato un sostanziale via libera al contratto di governo con il Movimento 5 Stelle. La riunione, che non si è conclusa con una votazione formale, si sarebbe svolta in un clima "disteso e positivo", come riferito dal responsabile comunicazione del partito, Morelli. L'ultima parola sull'intesa è affidata comunque al responso della consultazione della base tramite i gazebo che saranno allestiti nelle ...

Ottaviano-Scerbo (FDI) : M5S - di marito in moglie : Roma – Gianni Ottaviano e Luca Scerbo, esponenti di Fdi nel Municipio IV, hanno rilasciato alcune dichiarazioni in una nota congiunta. “Come un film già visto, il Movimento 5 Stelle piazza la sua doppietta. E, dopo Danilo Barbuto e Agnese Catini, marito e moglie consiglieri nella scorsa consiliatura, da ieri il consigliere Ettore Fisher avrà al suo fianco la moglie Rosa De Angelis. Uno strano caso ‘familiare’… ...