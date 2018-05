Aida Nizar | “Alberto il più cattivo | ecco chi deve vincere il Grande Fratello”

GF 2018 - Aida Nizar shock dopo il reality : "Nella casa sono stata provocata - ferita - sfidata" : Le ultime dichiarazioni di Aida Nizar su Baye Dame stanno facendo scalpore: per alcuni tutto ciò che arriva da questa donna è oro colato ormai, perciò vi lasciamo immaginare le reazioni a queste dichiarazioni shock dopo il Grande Fratello 2018. Lei continua a professarsi innocente, dice di essere stata una vittima del gruppo e che non ha fatto assolutamente nulla per provocare reazioni spropositate nei suoi confronti, ma una descrizione perfetta ...

Anticipazioni Grande Fratello - ritorna Aida Nizar come concorrente? L'annuncio Video : Il Grande Fratello 2018 non smette mai di stupire e in vista delle ultime puntate di programmazione [Video]di questa quindicesima edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso potrebbero esserci dei colpi di scena del tutto inattesi che hanno a che fare ancora una volta con Aida Nizar, considerata la vera 'star' di questa edizione, in grado di tenere alta l'attenzione del pubblico con le sue provocazioni. Aida Nizar pronta a ritornare ...

Aida Nizar contro i suoi ex compagni del GF 15 : “Volgari e ipocriti” : Grande Fratello 15: Aida Nizar racconta la sua esperienza nella Casa Eliminata con il 51% dei voti contro Luigi Favoloso, Aida Nizar è stata proclamata sui social come la vera vincitrice del GF 15. I suoi modi di fare hanno diviso il pubblico televisivo: la spagnola può contare sul sostegno e sul supporto di migliaia di persone. La sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia non è stata delle migliori: Aida Nizar è stata bullizzata, ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar single : 'voglio un uomo determinato - coraggioso - affascinate - solare - generoso - italiano' : Grande Fratello 15, Aida Nizar a Domenica Live: 'Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il pubblico mi ha protetto dalla cattiveria' L'ex concorrente spagnola del reality show è stata intervistata da Barbara D'Urso. A detta di molti vincitrice 'morale' di questo Grande Fratello 15, Aida Nizar ha sicuramente diviso la platea televisiva italica. Da una parte chi la difende, ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso blocca Aida Nizar in diretta : l'accusa che il pubblico non doveva ascoltare : Torna il sospetto del televoto truccato al Grande Fratello . Dopo la squalifica di Luigi Favoloso , la sua acerrima nemica Aida Nizar ha gioito come non mai e spinta dall'entusiasmo ha detto qualcosa ...

Aida Nizar attacca tutti. Barbara D'Urso la blocca : «Parli a tuo nome - non a nome dell'Italia» : di Ida Di Grazia Aida Nizar fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello per chiarire alcune cose rimaste in sospeso. In realtà la Nizar ha pronto come sempre un monologo in cui attacca tutti ...

Aida Nizar ritorna al GF 15 - il ciclone colpisce ancora : Aida Nizar ritorna al GF 15 per parlare con i concorrenti ed ancora una volta provoca tensioni nella Casa. A nulla sono serviti i tentativi di Barbara d’Urso di mettere in riga la spagnola, che alla fine è costretta a lasciare la struttura. Non prima però di aver riservato parole dure a tutti i gieffini, che ancora una volta non le credono. Aida Nizar esce dal GF 15, ma solleva polemiche e urla a non finire. Aida Nizar al GF 15, ...

Aida Nizar rientra al GF : Barbara d’Urso si arrabbia con la spagnola : Grande Fratello 2018, Aida Nizar contro tutti: interviene Barbara d’Urso Aida Nizar è rientrata nella Casa del Grande Fratello. La spagnola aveva qualche sassolino nella scarpa da togliersi contro alcuni concorrenti del reality-show di Canale 5. Barbara d’Urso ha dato alla donna l’opportunità di esporre la sua opinione per l’ultima volta. Inutile dire che il […] L'articolo Aida Nizar rientra al GF: Barbara ...

Aida Nizar - "Ho la prova del call center di Luigi Favoloso"/ Rientra nella Casa : "Gli italiani contro di voi" : Aida Nizar è uscita dopo poche settimane dalla Casa del Grande Fratello 15. Ma fuori dal reality la provocatrice ha trovato l'affetto del pubblico.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:40:00 GMT)

Luigi Favoloso squalificato. Aida Nizar : “Sei un diavolo” : Aida Nizar contro Favoloso: Luigi espulso dal GF 15 Anche questa quinta puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello non è certo stata avara di emozioni. Difatti ad inizio puntata Stefania Pezzopane è entrata nella casa più spiata dagli italiani per fare una sorpresa al suo compagno Simone Coccia Colaiuta. Successivamente ad entrare nella dimora gieffina è stata Nina Moric, la quale ha avuto un durissimo scontro con il suo ex ...

Anticipazioni Gf 15 : Aida Nizar fa ritorno in Casa per un confronto : È tutto pronto per la quinta puntata del Grande Fratello 15 che andrà in onda proprio questa sera in prima serata su Canale 5 alle ore 21:20. Nel corso della diretta entrerà nella Casa la simpaticissima concorrente iberica, Aida Nizar, eliminata la scorsa puntata dopo aver perso al televoto con il 51% dei voti. La vulcanica concorrente avrà modo di varcare di nuovo la porta rossa per avere un nuovo faccia a faccia con i suoi compagni d'avventura ...