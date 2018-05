: #UltimOra aereo caduto a #Cuba. A bordo 104 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. Sarebbero solo 3 i superstiti in… - SkyTG24 : #UltimOra aereo caduto a #Cuba. A bordo 104 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. Sarebbero solo 3 i superstiti in… - SkyTG24 : #UltimOra, aereo caduto a #Cuba, per il presidente Miguel Diaz-Canel ci sono molte vittime. La compagnia aerea è la… - SkyTG24 : #Ultimora aereo caduto a #Cuba, ci sarebbero tre superstiti in gravi condizioni fra i 104 passeggeri. #Farnesina st… -

Ci sarebbero tresull'poco dopo il decollo dall'aeroporto de L'Avana. Sono stati ricoverati in condizioni critiche. Lo riportano ilocali. A bordo 113 persone. Di "numero elevato di vittime" parla il presidenteno Miguel Diaz-Canel. "L'-comunica- è di una compagnia low cost con base in Messico". Intanto l'Unità di crisi della Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali nell'incidente.(Di venerdì 18 maggio 2018)