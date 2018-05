Aereo caduto a Cuba | schianto dopo decollo a L' Avana Video | giallo sulla compagnia

È caduto un Aereo militare in Georgia - ci sono 5 morti : Un aereo militare statunitense è caduto vicino a Savannah, in Georgia, causando la morte di 5 persone a bordo. Si trattava di una sessione di addestramento e l’aereo era diretto in Arizona. Nell’impatto, avvenuto verso le 11:30 ora locale, non The post È caduto un aereo militare in Georgia, ci sono 5 morti appeared first on Il Post.

Svizzeri di 59 e 54 anni vittime Aereo caduto a Innsbruck :

Due svizzeri i morti nell'Aereo caduto ieri a Innsbruck :

Algeria : esperto difesa - a bordo Aereo caduto 400 soldati :

Algeria : Aereo militare caduto - 181 morti : ANSA, - ALGERI, 11 APR - Sono almeno 181 i morti dell'incidente aereo che ha coinvolto oggi un velivolo militare algerino vicino ad Algeri: lo hanno reso noto i servizi di emergenza del Paese.

Aereo caduto in Nepal - gli ultimi istanti e l’allarme della torre : «State atterrando sulla pista errata» : Quattro persone coinvolte, continui cambi di programma, incomprensioni: ecco la trascrizione delle conversazioni dell’Aereo caduto allo scalo di Katmandu