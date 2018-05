Adl | 100 ettari per costruire casa Napoli

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : Thomas Fabbiano vola al secondo turno. L’azzurro sconfigge in due set BrAdley Klahn : Buone notizie arrivano dal Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) per il Tennis azzurro. Thomas Fabbiano ha superato, infatti, il primo turno sconfiggendo l’americano Bradley Klahn, n.166 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un match ben gestito dall’azzurro capace di fare la differenza nei momenti importanti del confronto, portandosi a casa un successo prestigioso. Nel prossimo round ci sarà la ...