Addio alla Juve | le lacrime di Buffon | «Sabato la mia ultima partita»

Buffon - Addio alla Juventus - ma il futuro resta incerto/ E se affrontasse la Signora in Champions? : Gigi Buffon, conferenza stampa in diretta: addio alla Juventus. Dove andrà? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:17:00 GMT)

BUFFON - Addio alla JUVENTUS - DOVE ANDRÀ?/ Moggi sicuro : “Sarà il mio erede” : Gigi BUFFON, conferenza stampa in diretta: ADDIO ALLA JUVENTUS. DOVE ANDRÀ? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:06:00 GMT)

Buffon - Addio alla Juventus/ Video - un piccolo tifoso lo fa commuovere : “Non essere triste - perché...” : Gigi Buffon, conferenza stampa in diretta: addio alla Juventus. Dove andrà? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:18:00 GMT)

Buffon annuncia l'Addio alla Juve : "Ho proposte stimolanti - ma con l'Italia ho finito" : A questo punto cosa farà adesso colui che da più parti viene giudicato come il portiere più forte del mondo? Al momento non è dato saperlo, anche se lui stesso ha confessato che solo 15 giorni fa era ...

BUFFON - Addio alla JUVENTUS/ Dove andrà? In Francia sicuri : Paris St-Germain in contatto : Gigi BUFFON, conferenza stampa in diretta: è il giorno del ritiro? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere della JUVENTUS darà un importante annuncio stamane(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 19:00:00 GMT)

BUFFON - Addio alla JUVENTUS IN LACRIME/ Video - l'omaggio di Iker Casillas : “Ti meriti il meglio - amico mio” : Gigi BUFFON, conferenza stampa in diretta: è il giorno del ritiro? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere della JUVENTUS darà un importante annuncio stamane(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:40:00 GMT)

Calcio - Buffon in lacrime dà l’Addio alla Juve : “Sabato l’ultima partita. Futuro? Né in categoria di quarta fascia né in Italia” : Gianluigi Buffon, in conferenza stampa all’Allianz Stadium, ha confermato il suo addio alla Juventus. “Sabato sarà la mia ultima partita in maglia bianconera – ha detto – avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da sopportato o sa giocatore che aveva fuso il motore, posso dire che non è così e ne sono orgoglioso”. Buffon lascerà anche la Nazionale. “Nel mio Futuro? Non un campionato di terza o ...

Juventus - Buffon : “Sabato Addio alla Juve. Valuterò offerte e futuro. Nazionale? Dico che…” : Juventus, Buffon- Gigi Buffon dirà addio alla Juventus sabato pomeriggio. Ultima gara in bianconero, poi futuro ancora da decidere. Resta viva l’ipotesi di continuare a giocare, ma occhio anche ad un potenziale futuro da dirigente nella società bianconera. “SABATO MIA ULTIMA PARTITA” “Sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus. Voglio […] L'articolo Juventus, Buffon: “Sabato addio ...

Buffon - Addio alla Juve : "Ho proposte stimolanti - ma con l'Italia ho finito" : ... la sua mentalità e l'approccio al lavoro sono unici al mondo, è una filoosfia che ho fatto mia e sono sicuro adopererò anche in futuro, anche perché è l'unico modo che conosco per arrivare a dei ...

Gigi Buffon dice Addio alla Juventus - ma non al calcio : "Ho proposte per continuare a giocare - ma non in Italia" : Gigi Buffon dice addio alla Juventus ma non al calcio. Il numero 1 della Nazionale ha annunciato il ritiro dalla compagine bianconera a fine stagione. L'ultima partita con la squadra campione d'Italia sarà quella di sabato 19 maggio, contro il Verona, per la festa scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino. "Mi sono arrivate proposte stimolanti sia in campo sia fuori e la più stimolante me l'ha fatta Andrea Agnelli. Lascio ...

Gigi Buffon dice Addio alla Juventus - ma non al calcio : Ho proposte per continuare a giocare - ma non in Italia. Deciderò la settimana prossima : Gigi Buffon dice addio alla Juventus ma non al calcio. Il numero 1 della Nazionale ha annunciato il ritiro dalla compagine bianconera a fine stagione. L'ultima partita con la squadra campione d'Italia sarà quella di sabato 19 maggio, contro il Verona, per la festa scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino.--"Nel 2001 la Juventus ha preso un talento straordinario, ma sono diventato campione grazie alla Juve", ha spiegato Buffon in ...

Buffon - Addio alla Juventus 'Sabato mia ultima partita' : TORINO - 'Quella di sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus'. Lo ha annunciato Gigi Buffon in conferenza stampa all'Allianz Stadium di Torino. Il 40enne capitano lascia il club ...

Torres e l'Addio più bello : primo titolo conquistato alla penultima partita con l'Atletico Madrid : Ci sono storie e Storie , in cui la S è un po' più grande. Quella di Fernando Torres appartiene senza dubbio alla seconda categoria, di cui fanno parte tutti i campioni assoluti. Magari, come El Niño ,...

Buffon prepara l’Addio - Moggi lo incorona : “ha tutte le carte in regola per essere il mio erede alla Juve” : Luciano Moggi ha parlato del futuro di Gigi Buffon, incoronandolo come suo erede una volta che avrà detto basta con il calcio giocato Nella giornata di oggi Gigi Buffon svelerà il suo futuro, intervenendo in conferenza stampa da Vinovo. Tutti attendono l’annuncio dell’addio al calcio giocato, ma il portiere bianconero ci ha abituato a sorprese e colpi di scena, dunque potrebbe anche decidere di andare a giocare all’estero, ...