greencity

: RT @greencityit: A bordo di un camper alla scoperta della Sicilia più autentica - VinoCalcagno : RT @greencityit: A bordo di un camper alla scoperta della Sicilia più autentica - greencityit : A bordo di un camper alla scoperta della Sicilia più autentica - FilomenaGallo55 : RT @siamonoitv2000: La formatrice @LauraCasaldi spiega il progetto dei camper itineranti in giro per l'Italia con a bordo esperti per sensi… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) ... hanno intervistato 34 persone che, con il proprio lavoro, rappresentano un grande motivo d'orgoglio per questa terra e che, da parte loro, non vorrebbero abitare in nessun altro posto al mondo. Da ...