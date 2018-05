70enne arrestato per maltrattamenti famigliari | botte alla moglie da oltre 5 anni

abruzzo24ore.tv

Picchia la compagna per anni davanti alla figlia minore, arrestato 70enne violento

(Di venerdì 18 maggio 2018) Teramo - Maltrattava e malmenava lada, per questo un uomo D.G.di Colonnella, è finito in manette con l'accusa diin famiglia continuati e lesioni personali. Ad eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Dino Milazzo, che sulla vicenda avevano rimesso un dettagliato rapportoprocura, cristallizzando tutti gli episodi violenti che si sarebbero verificati negli ultimi 5. Il titolare dell’inchiesta, il sostituto Stefano Giovagnoni ha chiesto e ottenuto, dal gip Mauro Pacifico, l’applicazione della misura cautelare in carcere. L'uomo, molto violento, avrebbe picchiato per moltiladi 50, con pugni e schiaffi arrivando anche ad usare un manico di scopa,alle continue minacce di morte, il tutto anche davanti agli occhi della figlia minorenne, la ...