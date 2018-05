30 anni dalla morte di Tortora | ' Nulla è cambiato'

Caso Tortora - a 30 anni dalla morte del giornalista e presentatore tv/ Casellati : “Una pagina di vergogna” : Enzo Tortora, a 30 anni dalla morte del giornalista e presentatore tv. La presidente del Senato Casellati lo ricorda oggi:“Una pagina di vergogna”. Le ultime notizie sul Caso(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:35:00 GMT)

Belgio - bimba curda di 2 anni uccisa da proiettile : era in furgone inseguito dalla polizia. Indagini in corso : È’ stato uccisa “da un proiettile” la bambina di 2 anni di origine curda morta ieri in Belgio dopo che la polizia aveva inseguito il furgone su cui viaggiava con altri migranti e aveva aperto il fuoco contro il veicolo. Lo ha fatto sapere il procuratore di Mons, Frederic Bariseau, dicendosi “prudente” sull’ipotesi che quello sparo sia stato esploso dalla polizia. Ieri Bariseau aveva dichiarato che un’autopsia era in ...

Whitney Houston abusata dalla cugina quando aveva tra i sette e i nove anni : Si intitola Whitney e racconta la storia della meravigliosa cantante scomparsa. Una vita, quella della Houston, che è stata segnata anche da particolari tremendi, come l’abuso subito dalla cugina Dee Dee Warwick, sorella di Dionne. Una vita raccontata dal regista Kevin McDonald, che ieri a Cannes fuori concorso ha presentato il suo documentario, Whitney: due ore che ripercorrono la vita della popstar da 200 milioni di dischi, la popstar ...

Salerno - venticinque anni - è incinta : cade dalla scala e muore : Aveva 25 anni, ieri era il suo compleanno, abitava a Oliveto Citra, in provincia di Salerno . Da un anno si era sposata con Vito e aveva ancora sul viso il sorriso di quel giorno. Un sorriso che ...

Il Caso Enzo Tortora - a 30 anni dalla morte del giornalista il libro che è un legal thriller di sconvolgente attualità : Trenta anni moriva Enzo Tortora. Era il 18 maggio 1988, a 59 anni, il giornalista e conduttore televisivo, moriva, per un tumore ai polmoni. “Perché – disse – mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro”. Lo scrittore e criminlogo Luca Steffenoni, per Chiarelettere, ha scritto Il Caso Tortora. Un Caso che nasce molto prima dell’arresto del presentatore e interseca le faide che si susseguono a fine anni Settanta, il brigatismo rosso, il ...

Portobello su RaiPlay per ricordare Enzo Tortora a 30 anni dalla morte : Portobello torna in 'tv' e non ci riferiamo al remake voluto da Rai 1 e in onda il prossimo Autunno con Antonella Clerici (come anticipato dal nostro Hit), ma alle storiche puntate del programma più saccheggiato dalla neotv di echiana memoria.prosegui la letturaPortobello su RaiPlay per ricordare Enzo Tortora a 30 anni dalla morte pubblicato su TVBlog.it 18 maggio 2018 07:00.

In Provincia " Il punto sulla legge 180 a quarant'anni dalla sua promulgazione. Perugia antesignana nell'assistenza ai malati : Mismetti: "Necessario riportare al centro del dibattito il tema della salute mentale" , UMWEB, Perugia, - "Si parla a giusto titolo di Trieste, ma si dimentica che Perugia e la sua Provincia hanno ...

Ceparana - bimbo di 3 anni cade dalla finestra del terzo piano/ Ultime notizie : trasferito al Meyer di Firenze : Ceparana, bimbo di 3 anni cade dalla finestra del terzo piano: trasferito in elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze in condizioni disperate. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:22:00 GMT)

Tortora - a 30 anni dalla morte la sua storia in un libro di Luca Steffenoni : Più facile figurarselo a pigiare tasti su una tastiera, a scrivere di se stesso e del mondo, a riflettere e polemizzare come faceva un tempo. Con molta probabilità patirebbe il politicamente corretto ...

Enzo Tortora - 30 anni dalla morte. La figlia : 'Nulla è cambiato!' : Il 18 maggio 1988, a 59 anni muore Enzo Tortora, conduttore televisivo, autore e giornalista, per un tumore ai polmoni. 'Perché - disse - mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro'. Quella ...

30 anni dalla morte di Tortora. Figlia - 'nulla è cambiato' : Il 18 maggio 1988, a 59 anni muore Enzo Tortora, conduttore televisivo, autore e giornalista, per un tumore ai polmoni. "Perché - disse - mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro". Quella ...

Argentina - miracolo Talleres : dalla Serie C alla Libertadores in 3 anni grazie al gol del portiere : E così è stato, facendo scoppiare di gioia il mondo biancoblu. I migliori video curiosi Guarda tutti i video

A 40 anni dalla legge Basaglia ecco la Dream World Cup - il mondiale di calcio dei pazienti psichiatrici : Un gol alla pazzia. A 40 anni dalla legge Basaglia, che chiuse per sempre i manicomi in Italia, al Pala Tiziano di Roma risuona il fischio d'inizio della "Dream World Cup", il campionato mondiale di calcetto per pazienti psichiatrici. Nove nazionali da tutto il mondo, 150 giocatori, e il sogno di portare a casa la coppa. Ma per l'allenatore della nazionale italiana Enrico Zanchini, c'è una vittoria più importante: "Questi ...

Frank Sinatra : canzoni e biografia a 20 anni dalla morte : In un periodo di ristrettezze economiche, Sinatra aveva accettato di esibirsi senza sosta, con tre spettacoli a sera, in un locale di New York. A causa dello sforzo eccessivo, le sue corde vocali ...