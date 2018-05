19ENNE OBBLIGATA AD ABORTIRE Farah | così la falsa integrazione copre la violenza e

ilsussidiario

(Di venerdì 18 maggio 2018) Nuovo esempio di come l'islamismo fondamentalista non accetta i modelli occidentali di convivenza: unapachistana è statadai genitori. SOUAD SBAI(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:07:00 GMT)SANAA CHEMA SGOZZATA/ Da padre e fratello: c'è un'Italia complice del Pakistan peggioreATTENTATO ISIS IN INDONESIA/ Famiglia kamikaze, così il silenzio del conte Ugolino si ripete