19 ministri | 13 con portafoglio Su Affari il governo Lega-M5S Molte le donne Ecco tutti

Governo - seconda bozza contratto. Codice etico per i ministri : no a condannati - massoni o in conflitto di interessi : Un Codice etico per i membri del consiglio dei ministri: via se hanno condanne o sono in conflitto di interessi con “la materia oggetto di delega”. E questa una delle novità dell’ultima bozza del contratto di Governo Lega-M5s , una versione su cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno discutendo in queste ore. Terminato il tavolo tecnico, ora rimangono da limare alcuni punti critici (circa 6) e poi si tratterà di lavorare per ...

Ecco il Governo del Presidente : premier Giorgio Alleva con 13 ministri : Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno un accordo. C’è tempo fino a lunedì per sapere se nascerà il Governo

GOVERNO - SALVINI-DI MAIO : NIENTE STAFFETTA?/ Contratto M5s-Lega quasi pronto : “nomi ministri? Solo politici” : GOVERNO M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di MAIO, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su Contratto di GOVERNO, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:45:00 GMT)

Premier del M5S (non Di Maio) Salvini Interni - Giorgetti Economia SU AFFARI I ministri DEL GOVERNO : GOVERNO Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da AFFARItaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative.Il Premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio, con tutta probabilità Bonafede Segui su AFFARItaliani.it

Contratto Lega-M5s - c'è anche un "Comitato" parallelo al Consiglio dei ministri : Nella serata di martedì l'Huffington Post ha pubblicato una bozza del Contratto di governo a cui stanno lavorando Lega e M5s, e su cui la trattativa si è arenata: 39 pagine che hanno scatenato polemiche feroci...

Convocazione del Consiglio dei ministri n. 84 : ... PRESIDENZA - ECONOMIA E FINANZE, ; DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva , UE, 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti ...

Un Comitato di conciliazione (parallelo al Consiglio dei ministri) : La parte più sorprendente, e per certi versi più esplosiva, del documento cui stanno lavorando come base di un accordo di governo Lega e M5s, è contenuta a pagina 4 delle 39 di cui il documento è, al momento, composto: la creazione di una struttura parallela al Consiglio dei ministri, il Comitato di Riconciliazione, sede in cui regolare i dissensi nella cooperazione fra le due forze politiche o prendere nuove ...

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ "Come Einaudi arbitro - non notaio' : Mattarella attende da Salvini-Di Maio contratto Governo, premier, nomi ministri Lega-M5s: Capo Stato: 'non sono un notaio, come Einaudi con Pella'.

Di Maio-Salvini - nuovo incontro : sul tavolo premier terzo - flat tax e ministri : Per definire la prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega che, nelle intenzioni, "sarà pronta entro tre giorni", si comincia subito. Accordo su numerosi punti, resta il nodo della squadra di governo.

Governo Lega-M5S - continua il totonomi. I possibili ministri : Tre giorni per il futuro Governo giallo-verde. Lega e M5s trattano ma, per il premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio pensano a un 'nome terzo'. La road map ha tappe fisse: oggi e domani nuovi ...

Travaglio : “Berlusconi fuori da governo M5s-Lega? Bisogna aspettare nome premier e ministri per capire se è così” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7) si sofferma sull’accordo di governo tra M5s e Lega e sul via libera di Berlusconi. E puntualizza: “Siamo davanti a un ossimoro. E’ evidente che c’è qualcosa che non ci viene detto. Per quale motivo Berlusconi per due mesi ha sparato a palle incatenate contro un’alleanza tra Salvini e M5s e adesso improvvisamente dà il via libera al governo, lasciando intatto il ...

M5S-Lega : «Convergenze su legge Fornero e migranti». Di Maio e Salvini saranno ministri : L’opzione premier tecnico resta dibattuta: sia Lega che M5S preferiscono una figura politica. Per Salvini «sicurezza e sbarchi» sono centrali nel programma, M5s mette sul tavolo flat tax, reddito di cittadinanza, conflitto di interesse. Chiesto tempo fino a lunedì a Mattarella. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...