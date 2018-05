10 diete per dimagrire velocemente

Limone e zenzero nelle diete per dimagrire? : Bere durante una dieta un infuso di Limone e zenzero può aiutare a dimagrire. Lo zenzero è noto in tutto il mondo per le sue numerose virtù.

Sanità - biologi vs ‘finti nutrizionisti’ : “Non hanno titoli per dare diete” : L’Ordine dei biologi in campo contro i “finti nutrizionisti che, senza avere i titoli, elaborano diete e consulenze nutrizionali nei propri studi e in pubblico”. L'”ultimo illecito, oggetto di denuncia – spiegano i biologi in una nota – riguarda un evento a Udine, che vede in pista anche la Regione Fvg e l’Azienda sanitaria 2 Bassa friulana: Alimentare Watson. Nell’appuntamento aperto alla ...

diete - cosa mangiare per dimagrire prima dell'estate : In vista dell'arrivo dell'estate tutti cercano una dieta per dimagrire ma non tutti sanno che per perdere peso bisogna accelerare il metabolismo.

diete - cosa non fare per perdere peso in vista dell’estate : (Foto via Pixabay) Le Diete, è noto, hanno le loro stagioni. E non ci riferiamo solamente alle mode del momento, quanto anche al fatto che in alcuni periodi dell’anno l’idea di provare a buttare via quei chili di troppo si fa più forte. Succede ad alcuni dopo le abbuffate di Natale o magari in primavera, quando l’estate si vede più vicina. Quanto si riesca o meno a rimanere fedeli ai propri progetti non è chiaro. Mentre più ...

diete macrobiotiche e lavaggio del cervello : la storia di un impero new age Video : I farmaci non curano, tolgono semplicemente i sintomi, la medicina uccide, i medici sono degli assassini. Questo era l'inquietante messaggio con cui Mario Pianesi, leader della alimentazione macrobiotica in Italia, accoglieva gli adepti nella sua presunta psico setta. Mario Pianesi, 73 anni, sua moglie Loredana Volpi, 51 anni, e altri due suoi collaboratori sono indagati dalla Procura di Ancona per una serie di ipotesi di reato che vanno ...