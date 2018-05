Zaytsev saluta Perugia sui social

Zaytsev saluta perugia : 'Questa storia non termina qui perché tutti noi che l'abbiamo vissuta la portiamo dentro e l'affetto che abbiamo costruito e ci siamo meritati rimarrà per sempre'. Ivan Zaytsev , lo schiacciatore che ...

Volley - Ivan Zaytsev saluta Perugia. Il messaggio d’addio dello Zar : “Lo scudetto una storia d’amore senza fine” : Ivan Zaytsev ha ufficialmente dato il proprio addio a Perugia. Lo Zar ha salutato la società e i tifosi tramite un messaggio pubblicato sui social network. L’opposto della Nazionale lascia i Block Devils per cui ha giocato da schiacciatore vincendo scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Non ha parlato della sua nuova società ma manca solo l’ufficialità sul suo arrivo a Modena (sabato l’annuncio?). Questo il messaggio ...