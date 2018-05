Volley : Superlega - Ivan Zaytsev firma per Modena : Modena - Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore di Modena Volley . 'Lo Zar' del Volley mondiale ha firma to con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto triennale e ha scelto il numero 9 che lo ...

Pallavolo : Zaytsev firma con Modena : Lo 'Zar', come è soprannominato vanta nel proprio palmares un argento olimpico a Rio 2016, un bronzo a Londra 2012, 2 argenti e un bronzo europei, 1 argento in Coppa del Mondo 2015, 2 campionati ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia firma il colpaccio : Halkbank steso 3-0 - quarti di finale a un passo. Zaytsev e Atanasijevic da urlo : Perugia ha firmato il colpaccio, ha espugnato la Baskent Sport Hall e ha demolito l’Halkbank Ankara con un sonoro 3-0 (25-18; 25-22; 31-29) nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno seriamente ipotecato il passaggio del turno: basterà conquistare due set nel ritorno in programma settimana prossima al PalaEvangelisti per volare ai quarti di finale. I ragazzi di coach ...