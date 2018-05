Yuval Steinitz | “Possibili due Stati per due popoli ma senza Abu Mazen”  

lastampa

(Di giovedì 17 maggio 2018) Quelli passati sonogiorni di travaglio per il Medio Oriente: il controverso trasferimento dell’ambasciata americana a Gerusalemme, le violenze che a Gaza hanno fatto oltre 60 vittime, l’uscita degliUniti dall’accordo sul nucleare, i razzi iraniani su Israele e i raid in risposta. Il ministro dell’Energia israeliano,, ex...