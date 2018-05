Ynap | Richemont al 94 | 999% dopo Opa | delisting il 20 giugno

Richemont al 95% di Ynap - addio a Borsa : ANSA, - MILANO, 10 MAG - Successo per l'Opa amichevole lanciata da Richemont , colosso del lusso svizzero, che ora detiene il 94,99% di Yoox Net-A-Porter. Richemont , che controlla marchi come Cartier, ...

Ynap : da Ue ultimo ok a Opa Richemont - agli svizzeri 100% azioni : Roma, 23 mar. , askanews, Via libera della commissione europea all'Opa di Richemont per acquisire il 100% delle azioni di Yoox Net-a-Porter , Ynap, . Lo comunica il gruppo svizzero, sottolineando che ...