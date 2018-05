Xiaomi potrebbe presentare il SoC Surge S2 a fine maggio

Xiaomi Mi A1 potrebbe supportare Project Treble in via non ufficiale : Stando alle ultime indiscrezioni, lo Xiaomi Mi A1 potrebbe presto contare anche sul supporto al Project Treble, ciò ovviamente in via non ufficiale L'articolo Xiaomi Mi A1 potrebbe supportare Project Treble in via non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Si avvicina l'ora di Xiaomi Mi 7 - mentre Lenovo Z5 potrebbe essere una vera rivoluzione : Com'era prevedibile Xiaomi ha iniziato a pubblicare i teaser che dovrebbero accompagnarci fino al lancio del prossimo flagship, che dovrebbe essere presentato entro la […]

Xiaomi Mi 7 e Mi Band 3 potrebbero essere lanciati alla fine di maggio : Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal popolare social network cinese Weibo, entro la fine di maggio dovrebbero arrivare gli Xiaomi Mi 7 e Mi Band 3

Xiaomi vuole quotarsi in Borsa e potrebbe battere il record di Alibaba : (Foto: Weibo) Xiaomi ha fatto richiesta per quotarsi in Borsa. La società cinese di smartphone ha depositato i documenti per la sua offerta pubblica iniziale (ipo, initianl public offering) alla Borsa di Hong Kong. Le banche Clsa, Morgan Stanley e Goldman Sachs sono sponsor dell'iniziativa. È un'operazione monstre, che porterebbe il valore di Xiaomi fino a 100 miliardi di dollari. Sarebbe la più grande ipo negli ultimi quattro anni per una ...

Xiaomi ha fatto domanda per quotarsi in borsa a Hong Kong - potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale dal 2014 : Xiaomi, azienda cinese quarta al mondo per produzione di smartphone, ha formalizzato la richiesta per quotarsi in borsa a Hong Kong, con un'offerta pubblica iniziale che sarà probabilmente la più grande al mondo da quella di Alibaba nel 2014 da

Xiaomi Mi Pad 4 potrebbe utilizzare una Mobile Platform Snapdragon 660 : Grazie ancora una volta al firmware ottenuto da @FunkyHuawei, scopriamo che Xiaomi Mi Pad 4 dovrebbe utilizzare una Mobile Platform Snapdragon 660.

Xiaomi Cereus appare su GeekBench : potrebbe essere lo Xiaomi Redmi 6A : Stando a quanto si apprende da GeekBench, Xiaomi si starebbe preparando a lanciare un nuovo smartphone di fascia bassa, il cui nome in codice è Cereus

Xiaomi potrebbe acquistare GoPro : Pare che Xiaomi stia valutando l'ipotesi di fare un'offerta per acquistare GoPro, azienda che da qualche mese vive una difficile situazione finanziaria

Xiaomi annuncia un evento per il 25 aprile e potrebbe portare al debutto lo Snapdragon 710 : Xiaomi annuncia un evento per il 25 aprile, nel quale potrebbe presentare Xiaomi Mi 6X. Intanto scopriamo che proprio Xiaomi potrebbe portare al debutto lo Snapdragon 710, mentre Qualcomm presenta nuovi chipset dedicati ai dispositivi IoT.

Xiaomi Black Shark potrebbe assomigliare a Nintendo Switch : Sembra che Black Shark, lo smartphone da gaming supportato da Xiaomi, avrà un aspetto molto simile a quello di Nintendo Switch, con un controller collegabile allo smartphone.

Xiaomi Mi A2 potrebbe avere 4 GB di RAM e Android 8.1 Oreo : Xiaomi Mi A2 dovrebbe vantare Android 8.1 Oreo, molto probabilmente impostato per il lancio come parte del programma Android One di Google come il predecessore

Xiaomi Black Shark potrebbe utilizzare un lettore di impronte nel display : potrebbe essere uno tra Xiaomi Mi 7 Plus e Xiaomi Black Shark, ammesso che si chiami così, a portare al debutto il lettore di impronte nel display.